Weekhoroscoop: Weegschaal, wees voorzichtig met oude liefdes

Weekhoroscoop: 13 tot en met 19 juli 2023

Kreeft 22-6 t/m 22-7

De Kreeft geniet van een machtig gevoel. Zorg er wel voor dat iedereen je kan volgen, geef uitleg over het hoe en waarom. Iemand verdedigen doet meer kwaad dan goed. Sta ook geliefden toe hun eigen fouten te maken.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

In de liefde zeg je waar het op staat. Laat daarbij je hart spreken en houd je toon warm en zonnig. Door ongemakkelijke situaties en moeilijke mensen leert de Leeuw zichzelf nu beter kennen. Onthoud: de spiegel is altijd eerlijk.

Maagd 23-8 t/m 22-9

De horizon is er om te verbreden. Maak een road trip met de fiets, auto of camper. De Maagd is op zoek naar andere manieren van leven en werken. Best mogelijk dat een geliefde of je gezondheid hierin een glansrol speelt.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Samenzijn, samen ondernemen: dromen worden waarheid. De Weegschaal krijgt een huwelijksaanzoek, vast contract of uitnodiging voor een feest of bijeenkomst. Verborgen verlangens kunnen bovendrijven. Wees voorzichtig met oude liefdes.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Ontmoetingen gaan de diepte in. De Schorpioen kan niet om de (ge)liefde heen. Waar brengt de ander vervulling en waar juist niet? Alles in één ander willen vinden, is de valkuil. Honger naar nieuwe contacten wordt gestild. Single? Niet voor lang meer!

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Iets voor een ander doen gaat nu als vanzelf. Als de Boogschutter vaker woorden geeft aan emoties, gaat thuis een nieuwe wereld open. Laat analyses achterwege en geniet van je zintuigen. Vooral de tastzin is nu extreem gevoelig.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

‘We moeten even praten.’ Die woorden jagen je nu niet op de kast. De Steenbok komt bijzonder goed uit haar woorden en geeft er een praktische invulling aan. Een geliefde is verrukt: je bent spontaner en aanhaleriger dan anders. Ogen dicht en voel.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Aandacht voor huis en aandacht voor het lichaam staan centraal. Hoe voelt het als bewoner? Voor de Waterman is het tijd om bij zichzelf naar binnen te gaan. Laat jouw doen en laten niet van een ander afhangen. Die originele jij is meer waard dan een kopie.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Ambitieus zijn is een heel nieuw gevoel voor je. Let op: koester niet alleen de directeur, maar ook de schoonmaker. Thuis loopt de Vissen tegen relationele akkefietjes aan. Ze verdwijnen zodra jij de boor, poetsdoek of verfkwast oppakt.

Ram 21-3 t/m 20-4

Extreem kritisch op je partner? Dan is er grote kans dat de Ram nogal ontevreden is over zichzelf. Feliciteer jezelf met die worsteling, de rups wordt een vlinder. Weersta de neiging om jezelf te pimpen met sieraden of make-up. Dit is niet nodig!

Stier 21-4 t/m 20-5

Doe je wat je zegt en zeg je wat je doet? De Stier kan zich nu goed terugtrekken en het leven overdenken. Neem afstand door alleen of met vreemden te reizen. Vooral de bergen trekken: uitzicht brengt inzicht.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Het is tijd om te lanterfanten! Hoewel je dit graag in gezelschap doet, is alleen zijn nu heilzaam. De Tweelingen kan helder dromen en soms zelfs helder zien. Als je nu zaait, kun je later oogsten. Hartenwensen zijn in de maak.