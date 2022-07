Ben jij iemand die alle nadelen van de warmte de hele dag opnoemt, of heb je juist een hekel aan mensen die dit constant doen? Er zijn nogal wat verschillende manieren om met de zomerse warmte om te gaan...

Ram

Rammen zijn vuurtekens en hebben dus ook ietwat vurige karakters. Gooi daar een tropisch temperatuurtje bij en de hitte is compleet. Rammen krijgen een kort lontje van warmte en steken hun ongenoegen dan ook niet onder stoelen of banken.

Stier

Als je onder het teken Stier bent geboren, houd je wel van wat luxe hier en daar. De warmte zie je gewoon als een manier om daar op in te haken. Frozen yoghurt, een luxe beachclub, een dure zonnebril op de neus: een Stier vind het heerlijk. Lekker flaneren!

Tweelingen

Ben je een Tweelingen, dan is de kans groot dat je binnen blijft en je vervolgens een schuldgevoel ontwikkelt omdat je binnen zit. Geen zorgen, Tweelingen, het is echt veel te heet buiten.

Kreeft

Als het over FOMO (Fear Of Missing Out) gaat, kunnen kreeften er ook wat van. Niet gek als je jezelf op hete dagen zwelgend in zelfmedelijden terugvindt, als je via social media ontdekt welke sociale zomeractiviteiten je allemaal aan het missen bent.

Leeuw

Zelfs een zweetsnor kunnen Leeuwen nog omtoveren tot een natuurlijke glow. Mensen geboren onder dit teken zitten vol zelfvertrouwen en stralen dit zelfs uit als ze bijna wegsmelten.

Maagd

“Warm, hè?” “Het koelt maar niet af.” “Pfff.” Maagden zul je niet horen als de mussen van het dak vallen. Ze ergeren zich namelijk kapot aan mensen die de hele dag over de warmte klagen. Enige is wel dat ze vaak niet weten dat hun eigen geklaag over het geklaag van anderen óók door de hitte komt.

Weegschaal

Precies het type waar Maagden niet tegen kunnen. Of ze het warme weer nu wel of niet aangenaam vinden: Weegschalen zijn er goed in om alles op zichzelf te betrekken en enorm uit te weiden over waarom ze zo van warmte houden of juist niet.

Schorpioen

Waar het libido van de gemiddelde Schorpioen al aardig aan de hoge kant ligt, wordt de seksdrive door warmte alleen maar hoger.

Boogschutter

Warmte? Hittegolf? Tropische temperaturen? Niks ervan. Boogschutters hebben, avontuurlijk en assertief als ze zijn, al lang voor die tijd een ticket naar een land geboekt waar de temperatuur aangenamer is.

Steenbok

Een huis vol ventilatoren, voorraden ijsblokjes, life hacks om beter te slapen tijdens hete nachten: de Steenbok zal er een hele zomer aan spenderen om de beste manier te vinden om de hitte te overleven.

Waterman

Als de zon schijnt, maken Watermannen er een feestje van. Zwemmen, een dagje waterpark, losgaan op een strandfeestje: de Waterman maakt zijn eigen hitteplan.

Vissen

Waar alles behoorlijk intens bij Vissen binnenkomt, is dit ook zo bij extreme warmte. Als ze al een voet buiten de deur zetten in de hitte, zullen ze dit niet doen zonder met al hun vrienden te delen wat een heldendaad ze hebben verricht.

Bron: Elitedaily