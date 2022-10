Zo ziet deze week (12 tot en met 18 oktober) eruit volgens jouw numeroscoop

Nieuwe week, nieuwe kansen. Tijd dus voor een nieuwe numerologische weekvoorspelling. Wat staat jou deze week te wachten?

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 41 (12 tot en met 18 oktober):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Schaam je deze week niet om hulp te vragen, er komt veel op je af. Mogelijk vragen financiële documenten om handtekeningen, of moet je iets moet aanvragen door formulieren in te vullen. Stel alles wat niet direct antwoorden nodig heeft uit en plan het in voor later. Word je er onzeker van? Feliciteer jezelf maar! De weeksfeer geeft jou hiermee de kans om oude twijfel aan jezelf te onderzoeken en helen. Je doet je best, meer kun je niet doen. Ook binnen relaties kan het rommelen. Er kan van alles aan het licht komen, ook dingen die je voorheen misschien niet wilde zien. Heb je iets voor jezelf gehouden omdat je er niet over wilde of durfde praten, dan vind je deze week een geschikt moment. Ga in gesprek en stel je kwetsbaar op, ook al brengt het onrust in je teweeg. Beschuldig de ander niet, houd het bij jezelf en vertel over je gevoelens. Grote kans dat je alle begrip en medewerking krijgt. Zelfs van iemand van wie je het niet had verwacht.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Rusteloosheid kleurt jouw week. Je kunt waarschijnlijk niet stilzitten en bent geneigd om over je grenzen heen te gaan: je zorgt voor alles en iedereen. Wees daar extra alert op en zorg extra goed voor jezelf. Je doet het door op tijd ‘nee’ te zeggen. In privé-situaties hoef je daar niets over uit te leggen: je hebt gewoon geen zin of bent moe. Klaar. Houd excuses op het werk ook kort. Blaas stoom af door fysiek bezig te zijn: tuinieren en koken zijn leuke creatieve afleiders die nog nuttig zijn ook. De weeksfeer nodigt ook uit om (vervlogen) dromen na te jagen. Misschien denk je na over hoe je je leven een heel andere draai kunt geven. Praat er eens over met je partner en/of vrienden. Samen krijg je leuke ideeën waar je je schouders onder kunt zetten. Zoek behalve een leuk doel ook de rust op. In het slechtste geval realiseer je je dat niet alle dromen uitkomen. In het beste krijgen plannen opeens vleugels.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Extra werkdruk is deze week eerder een gegeven dan een vraag. Of je nu betaald werk doet of niet: mensen trekken aan je mouwen en broekspijpen. Doe je soms teveel je best om iedereen te pleasen? In deze onrustige week is het goed om je te realiseren dat je nu eenmaal niet iedereen te vriend kunt houden. Wat moet je loslaten om het leven te leiden dat jij graag wil? Wees vriendelijk, maar kordaat. Ook met je partner of (veeleisende) vrienden valt er iets uit te zoeken. Het is mooi als je bespreekbaar kunt maken hoe je erover denkt. Voel je je emotioneel instabiel – wat heel goed mogelijk is in deze onrustige week – stel gesprekken dan uit tot volgende week. Verwen jezelf ondertussen: neem een geurig bad, duik op de bank met thee en een goed boek of je favoriete serie. En maak eens een lijstje van dingen die goed gaan en waar je tevreden over bent. Goed mogelijk dat je je dan al veel optimistischer voelt.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Razen gevoelens door je buik als een tornado? Wees er niet bang voor! De kans dat jij nu gedwongen wordt om stil te staan bij wat je precies voelt is groot. En de kans is ook groot dat je er niet meer voor wegloopt. In dit praktische jaar brengt de weekenergie je de mogelijkheid om innerlijke onrust te zien voor wat het is: golven op zee. De wind en getijden veranderen constant, en zo gaat het ook in jouw binnenwereld. Je realiseert je deze week misschien dat alles went! Best kans dat er via de e-mail of post informatie binnen komt waar je niet op zit te wachten – en waarmee je wel wat moét. Je wordt er misschien zelfs een beetje angstig van en je voelt dat er druk op je staat. Leg het bericht een paar dagen weg en win later informatie in. Grote kans dat je er dan relaxter mee om kunt gaan – of dat het alles meevalt. Houd maar in je achterhoofd dat waar problemen zijn, ook altijd oplossingen komen.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Een soepje met als basisingrediënten opwinding en angst: hoe smaakt het je? Aan de ene kant ga je misschien als een speer. Je krijgt veel voor elkaar en merkt dat alles wat ‘vast’ zat nu eindelijk loskomt. Halleluja! Aan de andere kant ontstaan er ook nieuwe situaties en gesprekken kunnen spannend zijn. Neem nu bewust de tijd om te ademen zodat gedachten niet met je aan de loop gaan. Sporten kan je erbij helpen: je komt met je voetjes op de vloer. Wat ook helpt is je te realiseren dat alles wat jij zegt en doet effect heeft op een ander. En die ander op jou. Eer die wisselwerking: je helpt elkaar naar een hoger plan. Zijn er conflicten, vraag dan eens hoe die ander – je partner, collega of vriend(in) – jou ziet. Wat zijn de verwachtingen, en waar maak je die niet waar? Bekijk ook je persoonlijke relaties maar eens met een wat zakelijkere blik. Wat heb je eigenlijk van elkaar nodig? Wat heb je te geven? Grote kans dat alles neerkomt op aandacht en knuffels! Geef ze gul!

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Leren ontspannen tijdens spannende situaties. Daar krijg je deze week alle gereedschappen voor. In hoeverre kun je omgaan met ongemak? De beste manier is om er compleet in te duiken. Ja, er is allerlei ellende in het leven en in de wereld. Jij kunt die helpen verzachten door zelf zachter te worden. Laat vooral je oordelen en neiging om anderen te veroordelen achterwege, dat lucht al behoorlijk op. Accepteer mensen zoals ze zijn, ook al doen en laten ze niet wat jij leuk vindt. Je hebt ze toch niet onder controle. Irriteren anderen je, of maken ze je boos, denk er dan niet op door. Laat gedachten over hoe die ander zou moeten zijn richting Timboektoe varen. En luister naar je eigen lichaam. Klopt je hart bijna uit je borst? Krijg je buikpijn? Ga een half uurtje op de bank liggen (of sluit je op in het toilet) en ontspan. Richt je op alles wat die glimlach op je gezicht tovert. Lichtpuntjes genoeg, maak ze groter!

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Een mooie week waarin je veel over jezelf kunt leren. Je realiseert namelijk heel goed wat je allemaal al hébt geleerd! Het mag dan geen jaar zijn om koeien bij de hoorns te vatten, maar je bouwt momenteel wel veel moed op om ergens helemaal voor te gaan. Die relatie bijvoorbeeld, een andere baan die je meer vervulling geeft, een lang gedroomde reis… Zelfvertrouwen groeit, zelfs als je weet dat je niet alle omstandigheden onder controle hebt. Ook bij tegenslag sta jij heus je mannetje (of vrouwtje). Daadwerkelijk stappen ondernemen hoeft nu nog niet, dat komt volgend jaar. Maar het is wel mogelijk dat je nu, na langere tijd navelstaren, zin hebt om erop uit te gaan. Een weekendtripje doet je goed. Je vindt nu de beste deals omdat plaatsen die niet zo in trek zijn jou wél trekken. Jij ontdekt de bloemen die hun kop opsteken tussen de stoeptegels en de pareltjes waaraan anderen voorbijlopen. Geniet ervan!

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Grote kans dat jij deze week iets afrondt waardoor je een nieuw begin kunt maken. Misschien wordt een scheiding definitief, wordt je huis verkocht of neem je ontslag - of word je ontslagen. Een schijnbare tegenvaller kan nu een zegen in vermomming zijn. Ook al zijn de redenen misschien niet leuk, het beste wat je kunt doen is helemaal met de stroom meegaan. Je wordt dan niet alleen minder moe, maar iets dat meer bij je past krijgt nu de kans om zich te openbaren. Je ziet al gauw de voordelen van schijnbare nadelen. Je mag nu experimenteren en risico’s nemen. Wees daarbij niet bang voor gezichtsverlies. Omgaan met nieuwe dingen en mensen heeft als consequentie dat je fouten zult maken. Neem jezelf in ieder geval voor om negen keer te vallen, en tien keer weer op te staan. Dan win je altijd.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Onverwachte omstandigheden schudden je wakker. Je kunt opeens het grotere plaatje van iets zien. Of je er blij mee bent? Best kans dat iets erger is dan het leek: iemands gezondheid kan achteruitgaan of je hebt opeens meer uitgaven dan inkomsten. Hoe heftig de situatie ook is, activeer de kalmte in je. Laat je niet van de wijs brengen door je doemgedachten en negatieve gevoelens. Je weet: ze komen en gaan als wolken aan de hemel. Jouw persoonlijke ontwikkeling kan een vlucht nemen als je nu de rust weet te bewaren. Doe wat je kunt en houd daarbij je grenzen in de gaten. Te nemen stappen dienen zich vanzelf aan. Gelukkig valt er ook leuks te beleven. De weekenergie maakt bijzondere ontmoetingen mogelijk. Onverwachte uitjes dienen zich aan, soms in cadeauvorm. Kinderen en huisdieren brengen geluksmomenten. En er is kans dat iemand uit het verleden weer opduikt. Of je daar blij mee moet zijn? Wees er eerlijk over!