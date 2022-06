Zo ziet deze week (21 tot en met 27 juni) eruit volgens jouw numeroscoop

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 25 (21 tot en met 27 juni):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Een lampje gaat branden! De weeksfeer geeft je nieuwsgierigheid waardoor je in de juiste flow komt. Zat je min of meer vast in (gedachten)patronen? Dan komt er nu meer beweging in. Vertrouw vooral op je eigen gevoel en leg oeverloze raad of uitleg van mensen naast je neer. Jij bent de expert van… jezelf! Vraag jezelf daarom af: waar voel jij je lekker bij? En waarbij ongemakkelijk? Wees erop voorbereid om iets nieuws (over jezelf) te leren, of om iets dat je al kent of kunt op een andere manier te gebruiken. Misschien ontdek je wel dat je goede leiderschapskwaliteiten bezit en ga je voor die baan met meer verantwoording. Of je merkt juist dat je helemaal niet wilt opklimmen op de sociale ladder, maar meer vrije tijd wilt. Beweeg daarom meer met jezelf mee, zet jezelf niet vast in gedachten van ‘het hoort nu eenmaal zo’. Weet dat je altijd van mening kunt – en mag – veranderen. Niets staat in steen gehouwen. Dan wordt deze week een spannende expeditie.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Samen met iemand anders kun je deze week ergens succesvol de schouders onder zetten. Waarschijnlijk voel je je heel meegaand en meewerkend, je kunt het met iedereen vinden en je inspanningen worden gewaardeerd. Deel die goede energie, best kans dat je iemand kunt opbeuren. Gewoon door er te zijn. Vrijgezellen kunnen nu iemand ontmoeten door het werk, of je voelt je aangetrokken tot een collega of meerdere. Zorg dat je duidelijk communiceert. Zo nodig je de ander uit om hetzelfde te doen. Respecteer andermans gevoelens, ook als die jou tegenvallen! De trilling is momenteel beter voor vriendschap dan voor romantiek. Iets waarnaar je uitkeek, kan uitgesteld worden. Ga niet mokken, maar richt je aandacht op iets dat wel moeiteloos (door)gaat. Al is het maar je ademhaling: dat is je beste ingang naar innerlijke rust.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Sociaal is nu het codewoord: jij bent in die stemming! Best kans dat je vakantie hebt, of op reis bent. Het is een prima week om op pad te zijn. Je maakt contact, praat bij, koopt of verkoopt iets op Marktplaats en voelt je romantisch. Een beslissing die je voor je uitschoof, krijgt nu een heldere Ja of Nee. Voel je je fysiek niet helemaal 100 procent? Neem dan rust. Vooral rust in je hoofd – minder denken, meer voelen – werkt helend op veel kwaaltjes. Ondersteun je lichaam zoveel mogelijk en experimenteer met gezonde sappen en shakes voor een betere weerstand. Ben je aan het werk? Doe dan dat vervelende klusje als eerste – of delegeer – zodat je je volledig kunt richten op iets waarin je goed bent. In je relatie(s) heeft die kleine geste een groots effect. Kijk wel eerlijk naar je in- en output. Krijg je genoeg terug voor wat je geeft? En vice versa? Een invoelende houding maakt een gesprek hierover mogelijk, en prettig.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen – en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Heb je steeds het gevoel dat je wordt opgejaagd door de klok? Heb je bijvoorbeeld een babywens en lukt het maar niet om zwanger te raken? Wil je veel, maar komt er weinig uit je handen? Wacht iemand op jouw antwoord – en weet je het gewoon (nog) niet? Dit is best een pittig weekje, je twijfelt misschien aan van alles. Jezelf. Je relatie. Je werk. Toch leer je nu beter omgaan met allerlei vraagtekens. Houd het verhaal van de haas en de schildpad maar in gedachten ren jezelf niet voorbij, maar ga als een klein kindje dat net kan lopen stapje voor stapje op je doel af. Weet je niet precies wat je doel is? Nog beter! Want dan geniet je meer van de reis en ziet wel waar je uitkomt. Onthoud maar dat antwoorden vaak vanzelf langskomen als je er ergens niet bovenop zit. Creatieve zaken krijgen nu wel groen licht. Uit je in schrijfsels, verf, fotografie en je merkt: er komt schot in van alles!

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Rusteloos of het korte-lontje-gevoel? Klik je riemen maar vast, want de combi van de weekenergie met die van jouw jaar maakt het een heftige week. Best kans dat je spullen kwijt bent, of iemand anders helpt met het vinden van iets: sleutels, handtas, bankpas. Balans vind je deze dagen in humor. Moet je inbreken in je eigen huis, of je eigen fiets ‘stelen’, lach erom! Je hebt weer iets grappigs om te vertellen. Het nieuws uit het buitenland kan je nu ook behoorlijk irriteren. Je wilt iets doen, maar je kunt niet? Zet het gerust een tijdje op ‘stil’ en ga geen politieke discussies aan. Daar komt nu alleen maar ruzie van. De schone schijn ophouden hoeft ook niet, deze dagen. Dus laat jezelf zien, precies zoals je je voelt: zeg “nee” als je dat bedoelt. Wat de ander van je denkt, is tenslotte niet jouw zaak. Je hoeft niet iedereen te pleasen en met die wijsheid kun je deze week goed in het reine komen.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Laat naar bed, omdat het nog zo licht is, vroeg wakker door de vogeltjes. Je kunt je momenteel wat moe voelen. De weeksfeer geeft je een gevoel van rust mee. Geniet, op je balkon, tuin of in het park van de zon op je gezicht. Mooi als je zelfs van geluiden die je normaliter storen kunt genieten: het verkeer, de ringtones van anderen, keffende honden. Laat dat alles als wolken langs je heen drijven, in plaats van het binnen te laten komen. Het is een week van simpele genoegens: goed eten, lekker slapen, simpele gesprekjes. De kans is nu groot dat je die hele to do-lijst vergeet. Dat je tomaten vergeet voor de tomatensoep, of dat je ergens te laat – of helemaal niet – opduikt. Schaam je niet als dingen niet gaan zoals jij (of een ander) had gepland. De boodschap: het leven laat zich niet altijd regelen, dat geeft jou precies wanneer je het nodig hebt, als je het nodig hebt.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Voorgevoelens kunnen zomaar uitkomen deze week. Je jaarenergie en die van de week maken je heel sensitief. Is iemand niet helemaal eerlijk of draait iemand om de hete brei heen, dan merk je dat direct. Let daarom op en onderteken deze week liever geen contracten. Stel het uit, en kijk rustig toe hoe addertjes onder het gras vandaan komen en apen uit mouwen. Alleen zijn (niet eenzaam) is nu aantrekkelijk, maar het is ook een goede week om af te spreken met iemand die speciaal voor je is. Een-op-een contact voelt prettig, je deelt nu graag intimiteiten. “Heb jij dat nou ook…?” Het vriendinnen-gevoel is groot: vier dat je (nog steeds) bevriend bent. Iets dat je in het verleden heeft geraakt, kan nu tot rust komen. Je bent aan verwerking toe. Een mooie week ook om (trauma)therapie te doen of een regressie-sessie. Het kan inzichten geven die je de rest van je leven steun geven.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Jouw successleutel voor deze week? Volg de logica in plaats van emoties. Je gevoelens zijn nu veranderlijk als het weer. Doe daarom wat je moet doen, richt je vooral op praktische zaken. Dan raak je niet van de wijs en blijft je toon naar anderen toe zuiver. Een baas of leverancier kan nu over de brug komen met iets waarop je al langer wachtte. Je bent er helemaal klaar voor! De weekenergie maakt wel dat je je fysieke behoeftes kunt negeren. Kies daarom heel bewust voor gezond eten wanneer je honger hebt, zet een kan met water binnen handbereik (en zorg dat deze leeg raakt!) en kruip eerder je mandje in. Gebruik toiletbezoek ook om even in stilte met jezelf te zijn. Ook leuke dingen moeten verwerkt worden! Het kan ook een interessante week zijn als je al langer merkt dat je werk niet meer bij je past. Best kans dat je nu een heel coole beslissing neemt.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Gedachten over verandering houden je bezig. Waarschijnlijk fantaseer je over (eerder) met pensioen gaan. Om te emigreren en ergens helemaal opnieuw te starten: lekker ver weg. Een project of manier van werken kan ten einde komen. Misschien heeft een relatie of huwelijk z’n beste tijd gehad – of worden gevoelens voor een ander krachtiger en vraag je je af wat je ermee wilt. Kortom: deze week heeft lading! Gebruik emoties om jezelf vragen te stellen. Wat willen ze je vertellen? Welke kant wil je op? Weet je het niet precies, laat het thema dan rusten. Dit is (nog) niet de tijd voor snelle beslissingen of het doorhakken van knopen. Deel je gevoelens wel met je partner. Spreek twijfels en wensen uit zodat de ander niet voor verrassingen staat. Best kans dat die geliefde een heel eind mee kan in je droomwereldje. Maak je het samen waar?