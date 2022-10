Zo ziet deze week (25 oktober tot en met 1 november) eruit volgens jouw numeroscoop

Nieuwe week, nieuwe kansen. Tijd dus voor een nieuwe numerologische weekvoorspelling. Wat staat jou deze week te wachten?

Redactie Libelle

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 43 (25 oktober tot en met 1 november):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Er heerst een krachtige energie deze week. Je gebruikt ’m goed als je inzet vanuit je hart. Geef aandacht aan alles dat een twinkeling in je ogen veroorzaakt: of dat nu spelen met je hond is, of dat project op je werk tot een goed einde brengen. Het is mooi als je niet in financiële termen denkt: niet alles wat je doet, hoeft geld op te leveren. Gezondheid en iets in de wereld willen zetten, gaan deze week hand in hand. Misschien droom je van een eigen health food-restaurant, bedenk je je eigen vitamine-lijn of geef je een heel eigen invulling aan het begrip personal training. De weg ligt in ieder geval vrij om je dromen richting te geven. Op persoonlijk gebied leer je meer over de spelletjes die mensen soms spelen. Wat doet je partner om zijn zin te krijgen? En laat jij je daardoor beïnvloeden? Span je anderen voor jouw karretje? Het is mooi als je het doorziet, zodat je er fair mee kunt omgaan.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Als je lijkt op de meeste andere mensen dan heb je maar een paar ware vrienden. Deze week kan het zomaar gebeuren dat iemand die je als ‘kennis’ bestempelde, veel meer voor je gaat betekenen. Iemand kan iets zeggen of doen waardoor jouw lampjes gaan branden. Je wilt meer tijd met diegene doorbrengen. Spreek af en doe iets waarvan je allebei geniet. Gaat het om een potentiële partner, dan wakkert samen sporten of iets spannends doen – al is het maar het verkennen van een onbekende stad – waakvlammetjes aan. Voor alle vormen van samenzijn geldt dat het beter gaat in de wetenschap dat je elkaar niets verschuldigd bent. Je bent gelijkwaardig, maar niet gelijk. Zijn er op je werk haken en ogen, dan maak jij er deze dagen een breiwerk van. Je ziet oplossingen die anderen ontgaan.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Details vragen om je aandacht. Dus zet je bril maar op en concentreer je. Best kans dat je dat deze week juist lastig vindt. Mensen kunnen je ‘in de weg’ zitten, ze leiden je af en je moet waarschijnlijk alle zeilen bijzetten om je rust te bewaren. Onderhandelen gaat je nu goed af, dus vraag om wat je nodig hebt: ‘Als de radio nu een uurtje uit mag zodat ik kan focussen, doe ik daarna die boodschap voor je.’ Krijg je telkens ‘nee’ te horen, houd je rug recht en kom voor jezelf op. Jij zit ook niet op al die moetjes te wachten, maar soms moet je gewoon even.! Een oudere in je directe omgeving kan ondertussen je hulp gebruiken. Weet je iemand die jou daarin kan vervangen? Iemand die wat meer tijd heeft en die graag helpt? Je koppelt mensen nu heel creatief aan elkaar. Dat kan ook te merken zijn in je vriendenkring of familie: je speelt nu graag voor Cupido en hebt een neus voor matches: die kennis van de tennis en je beste vriendin? Grote kans dat je nog raak schiet ook.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Een week waarin je jezelf niet moet laten pushen. De wil om hard te werken – of je in te zetten voor iets of iemand – is er zeker. Toch kan de uitvoering nu traag verlopen. Waarschijnlijk zijn er meer haken en ogen dan je dacht, of is er meer informatie nodig. Aan het eind van de week komt er meer schot in. Iemand werkt als smeerolie en kan een goed woordje voor je doen. Houd ondertussen oog voor wat echt belangrijk is. Goede relaties weten jouw betrouwbaarheid te waarderen en dat laat men merken. Best kans dat je wordt verrast met iets dat al langer op je verlanglijst stond: complimenten bijvoorbeeld? Op emotioneel gebied ben je nu misschien wat gevoeliger dan anders. Kan zelfs een reclamefilmpje je tot tranen roeren, dan is het tijd om te kijken wat erachter zit. Hormonen kunnen op elke leeftijd opspelen.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Donkere ochtenden vallen je waarschijnlijk zwaar. Uit bed komen kost wat extra moeite en wakker worden extra koffie. Denk, behalve aan het slikken van extra vitamine D, ook aan het tanken van zonnestralen. Ga in de lunchpauze naar buiten voor een ommetje, doe je boodschappen op de fiets in plaats van met de auto. Dit is ook een mooie week om oude routines, gewoontes of een manier van denken overboord te gooien. De reden? Ze werken niet meer en je weet het. Je merkt het misschien aan een stroperig gevoel dat je ervan krijgt: het is net of je wilt autorijden met de handrem erop. Check dus eens wat je anders kunt aanpakken. Misschien is er iemand aan wie je een goed voorbeeld kunt nemen? Het lezen van biografieën kan eyeopeners opleveren. In dit enerverende jaar voelt dit waarschijnlijk als een ‘saaie’ week voor je. Vergis je niet, onderhuids is er van alles aan de gang.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Er is een tijd om je invloed te laten gelden en een tijd om een afwachtende houding aan te nemen. Deze week sta je voor de keuze. Waarschijnlijk kies je wijselijk voor het laatste. Je toont veel inlevingsvermogen en als er meningsverschillen zijn, bied je een luisterend oor. En waar sta je zelf eigenlijk? Best kans dat je je laat overhalen, of je mening bijstelt omdat een ander goede argumenten heeft. Bekijk wel of deze ook voor de lange termijn gelden. De sfeer is rustig, en vooral ’s avonds moet je oppassen dat je niet te veel en te vaak eet. Laat die chips voor de tv liever zitten en laat de koekjes in de trommel. Vraag je liever af waaróm je ernaar grijpt. Welk gevoel zit erachter? Verveling? Of probeer je een nare emotie weg te eten? Kijk er eens eerlijk naar, schrijf op wat je voelt in plaats van jezelf af te leiden met tv-kijken of kletsen. Grote kans dat je iets over jezelf leert.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: In gedachten bouw jij van alles, een nieuw bestaan lonkt. Jouw dromenland is deze week zeer afwisselend en rijk. Grote kans dat die dromen helemaal geen bedrog zijn. Feliciteer jezelf ermee, want dit is de manier om nieuwe mogelijkheden te zien én te gaan uitvoeren. Het is deze week wel belangrijk om die ontluikende plannen nog even voor jezelf te houden. Doe je dat niet, dan raak je al snel gedemotiveerd door de opmerkingen van anderen. Ga je eigen gang en zet stappen in de richting die je wilt inslaan. Moet je deze week werken, dan ga je waarschijnlijk op de automatische piloot. Werk je in de zorg, of in een gevaarlijke omgeving, let dan extra op. Je bent misschien wat afwezig, waardoor je fouten kunt maken. Kun je vrij nemen, laat het vooral niet na. Niets is kostbaarder dan tijd.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Heb ik dit wel goed aangepakt? Heb ik de juiste keuze gemaakt? Twijfels kunnen je deze week plagen. Wees er dankbaar voor. Ze maken dat je je manier van doen onder de loep neemt. En ze tonen je waar je nog verbeterpunten kunt oppakken. De twijfel kan je wel dwars zitten. Je ego is dit jaar sterk en dat maakt dat je het al gauw ziet als falen. Beseffen dat je als mens feilbaar bent, maakt je juist menselijk. Spreek je twijfels daarom uit naar mensen die je waardeert. Degenen die jouw tijd en aandacht waard zijn, zullen je steunen om andere keuzes te maken. Hindernissen kunnen er ook zijn in de vorm van apparaten die niet doen wat jij wilt. De stofzuiger zuigt niet meer goed. Je mobiel doet raar of de harde schijf van je computer zit vol. Haal niet direct nieuwe, maar maak schoon en schoon op.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Het zijn gekke tijden, en jij laat dat besef deze week regelmatig tot je doordringen. Overgave is het enige rustgevende antwoord. Dat betekent overigens niet dat je passief moet worden. Financiële zaken kunnen je bezighouden. Misschien krijg je minder betaald. Of juist meer. Je hebt meer invloed dan je denkt, mits je blijft communiceren. Wil je meer verdienen, ga dan het gesprek aan. Jezelf laten zien, inclusief gekke hobby’s of bijzondere bezigheden, kan je zomaar een promotie, extra inkomen of meer aandacht voor je dienst of product opleveren. Houd ondertussen ook rekening met het woordje ‘nee’. Vat het op als een seintje dat je aan de verkeerde deur staat te kloppen. Probeer het gewoon elders. Op relationeel gebied is het mooi als je je kwetsbaar kunt opstellen. Wees niet bang om je gevoelens te uiten. Hoewel het spannend lijkt, brengt het je – als je relatie goed zit – dichter bij elkaar.