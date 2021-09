Zo ziet deze week (31 augustus tot en met 6 september) eruit volgens jouw numeroscoop

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2021 te vinden, tel je jouw geboortedag en maand (zonnegetal) op bij de cijfers van het nieuwe jaar 2021 (5). Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 februari, dan is de berekening als volgt: 2+2+2+0+2+1 = 9. Dit is dan je persoonlijke getal voor 2021. Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+1 = 13. Kom je in de eerste optelsom uit op een getal dat uit 2 cijfers bestaat, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+3 = 4 jouw persoonlijke getal voor 2021. De getallen gelden het hele jaar 2021 en veranderen pas weer op 1 januari 2022.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 35 (31 augustus tot en met 6 september 2021):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Energiek, fris en vol ideeën: alles staat dit jaar in het teken van een nieuw begin. Verandering is het codewoord en dat gaat op voor zowel je buiten- als je binnenkant. Make-overs en diëten werpen vruchten af en je stort je waarschijnlijk op nieuwe interesses op het gebied van werk en hobby’s. Hierbij staat je persoonlijke ontwikkeling én zelfstandigheid voorop.

Weekvoorspelling: Heb je inmiddels afscheid genomen van iets dat je niet meer diende? Dan wrijf je nu in je handen. Ja, het geeft een rusteloos gevoel. Maar je mag die nieuwe uitdaging volledig omarmen en ermee starten. Er begint als het ware een nieuwe periode voor je. Ook in je relatie(s) vielen er waarschijnlijk harde noten te kraken. Beslissingen zijn genomen en oeps, opeens zit jij alleen aan het stuur. Je schraapt het zoete suikerlaagje van de realiteit, je bent toe aan het tonen van je ware gezicht en je ware gevoelens. Dat durf je nu! Je mag trots op jezelf zijn. Je hebt veel meegemaakt en doorstaan. Je bent gevallen en weer overeind gekomen. Nu klop je het zand van je broek en maak je je bootje startklaar. Kom maar op met die golven, jij bevaart ze met je kop in de wind. Het is nu een prima tijd om je computer te upgraden, een nieuw product of dienst te lanceren en jezelf te promoten. Denk groot en onderneem actie waar je maar kunt.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Relateren is jouw werkwoord dit jaar. Of het nu gaat om je liefdesleven, vriendschappen of samenwerkingsverbanden, je wilt het graag samen doen met mensen die dezelfde interesses en normen en waarden hebben. Ook kun je je storten op het verfraaien van jezelf en je leefomgeving en je bent daarin zeer creatief.

Weekvoorspelling: Liever lui dan moe? Dat kan de weeksfeer een beetje traag maken. Twijfels knagen misschien onbewust aan je. Je maakt je zorgen over je reputatie of over een relationeel conflict. Je trekt misschien snel conclusies, die achteraf niet kloppen. Of je klaagt over de situatie waardoor je er langer dan nodig in blijft hangen. Maak jezelf geen verwijten daarover, dit is een periode van plannen en het herkennen van mogelijkheden. Gedurende de week komt in ieder geval een vleug helderheid jouw kant op. Wil je leuke mensen ontmoeten, richt je daar dan op. Kijk om je heen, glimlach vaker, maak een praatje. Het is ook een mooie week om zowel jezelf als die geliefde(n) beter te leren kennen. Je kunt de diepte in. Best kans dat je dan iets in hem/haar ziet wat je eerder nooit was opgevallen. Verliefd worden is ook heel goed mogelijk: opeens kun je je weer tiener voelen. Plannen maken, zoals voor een bruiloft of feest, maakt de week gezellig.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Actief en turbulent! Dit jaar pak je van alles op en laat je je creativiteit stromen. Tijd voor genieten is er volop en als je niet naar verre landen kunt reizen, dan vermaak je je wel in eigen land. Er is misschien meer vrije tijd, of een nieuwe baan die je meer vrijheid schenkt. Ook is het een jaar van optimisme en romantiek, een nieuwe partner of date kan veel voldoening geven.

Weekvoorspelling: Meer behoefte aan slaap en rust? Realiseer je dat onze huidige maatschappij zo snel is, dat veel mensen zich bijna schuldig of nutteloos voelen als ze een paar uur niets doen. Misschien krijg je zelfs het idee dat je faalt als je niet praat of productief bent. Realiseer je dan dat je alleen vanuit een ontspannen houding kunt aanvoelen wat je taak precies is en waar en hoe je het beste kunt beginnen. Weet dat je sterk en capabel bent zodra de uitdaging duidelijk is. Ga om met mensen die je energie geven en blijf weg bij energiezuigers. Met de trilling van deze week zou je eigenlijk het beste tot je recht komen onder een parasolletje in Zuid-Frankrijk. Zit dat er even niet in, of ben je net terug van vakantie? Zet dan in op iets dat je als het ware verjongt. Speel met kinderen of huisdieren. Besteed aandacht aan je lichaam, maar vooral ook aan je geest. Wat was je van plan als tiener, en heb je dat waargemaakt? Is de drive er nog steeds, dan kun je er alsnog werk van maken. Iets nieuws leren geeft een kick!

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Lekker bouwen aan een (nieuw) bestaan. Jij zet dit jaar alles op een rijtje en houdt jezelf bezig. Je leert jezelf beter kennen, ook door te weten wat je níet wilt. Daarnaast ben je dit jaar met persoonlijke relaties druk, vooral vriendschap staat in de kijker. Waarschijnlijk brengt dat veel gezelligheid en het saamhorigheidsgevoel.

Weekvoorspelling: Benader alles en iedereen deze week met een vriendelijke houding. Ook jezelf! Angstig zijn voor ‘ik weet het nietjes’ is niet nodig, mits je jezelf uitdaagt. Want vaak weet je het diep van binnen wel degelijk. Stop dat kleine stemmetje dus niet weg, ook al fluistert het je al langer iets in dat je misschien niet wilt horen. In het verlengde daarvan is het ook weleens goed om toe te geven dat je fout zat. En om te (h)erkennen dat dit een verkapte uitnodiging is om van richting te veranderen, of om beter je best te doen. Met jouw 4-trilling in combinatie met die van deze week ben je geneigd om hard te werken. Je hebt plannen en wilt die ook uitvoeren. Thuis ben je misschien aan het herorganiseren. Kun je niet verhuizen, dan deel je de kamers misschien anders in zodat meer ruimte ontstaat. Klop jezelf gerust op je schouder na het afmaken van iets. Sta stil bij dat bevredigende gevoel. Je sociale leven staat misschien even in de ijskast. Maar je bent lekker bezig en hebt later weer wat nieuws te vertellen.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Net als het jaar 2021 staat jouw leven nu in het teken van de 5-trilling. Nieuwe omstandigheden en routines vergen gewenning. Je kunt innerlijke weerstand ontmoeten als je iets moet; je wilt niets ‘moeten’. Veranderingen van koers en van gedachten zijn er aan de lopende band; het is een prima jaar om uit te vogelen wie en wat (beter) bij je past.

Weekvoorspelling: De dynamiek van deze week kan je hoofd doen tollen. Avontuur, vrijheid en het onverwachte dringen als ongeduldige kinderen om je heen. Zowel op het werk als in je privéleven krijg je te maken met onvoorziene uitdagingen waarbij de uitkomst onzeker is. Alles verandert zo snel, je moet al haast een yogi zijn om te blijven flexen. Het is ook best mogelijk dat je op reis bent, op een plaats die je niet kent en waar je alles zelf moet uitvogelen. Je liefdesleven kent ups en downs en voor alle relaties is het dringende advies: stel je reacties uit. Zeg even niets terug. Vraag om bedenktijd. Ben je aan het daten, dan ga je voor bijzondere of avontuurlijke types. Je onderzoekt je wilde kant. Voldoet nummer één niet, dan zwiep je door naar nummer twee. Enzovoort. Het nadeel van deze energie is dat je overal ‘te’ voor zet. Te snel. Te eerlijk. Te verstrooid. Te kort lontje. Neem meer tijd voor alles. Het gevaar voor opbranden is aanwezig.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Je inzetten voor anderen, dat is jouw missie in het jaar 2021. Goede doelen, de zorgsector en/of het onderwijs hebben dit jaar je speciale aandacht en je geniet van je eigen dienstbaarheid. Ook binnen je relatie of gezin ben je in touw. Best mogelijk dat je gaat samenwonen, trouwen, verhuizen en/of verbouwen.

Weekvoorspelling: Je hebt nu de kans om jezelf te ontdoen van bepaalde taken die (te) zwaar wegen. De trilling geeft, net als het leven, geen garanties. Maar er is meer balans op komst. Je wilt je leven waarschijnlijk vereenvoudigen. Hoewel jouw jaar in het teken staat van service, zit je in een flow waarbij je kunt (her)organiseren en ook vaker kunt genieten. Best kans dat je nu de ‘heler’ bent in de zin dat je iemand helpt met de gezondheid, zorg of dat je een jongere advies geeft. Tips worden misschien met een frons weggeveegd, maar toch. Omdat het huiselijke leven in de kijker staat, werk je misschien nog steeds – of weer – vanuit huis. Je moet misschien oppassen op een kind of huisdier. Let erop dat je te midden van al die dienstbaarheid niet de martelaar gaat uithangen. Doe iets alleen als je het wilt, niet omdat je je verplicht voelt. En vraag iets terug als je iets voor een ander hebt gedaan.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Inzicht in jezelf krijgen; daar draait het jaar 2021 voor jou om. Je hebt meer behoefte aan rust, keert regelmatig in jezelf en daarmee is de kans groot dat je nu het perfecte antwoord vindt op een vraag die al langer speelt. Sleutelwoorden zijn verder: studie, introspectie en ongewone (onverklaarbare) gebeurtenissen.

Weekvoorspelling: Stille momenten van reflectie: je hebt ze nodig als zuurstof deze dagen. Het helpt niet alleen om je energie in balans te krijgen, maar zeker ook om onderliggende ‘stromingen’ te voelen. Waarom doe je iets, of juist niets? Wat is de diepere betekenis, waarom ben je hier? Ook kunnen geheimen aan het licht komen of er wordt een diagnose gesteld. Ze maken je misschien wantrouwig. Je bent nu waarschijnlijk graag alleen. Dat voelt niet aldoor even prettig. Blind optimisme wordt afgewisseld met vrezen voor het ergste. Die storm bereikt deze week zijn hoogtepunt. Surf maar gewoon op die golven. Vermijd het om jezelf met je ‘fouten’ om de oren te slaan. Zie deze dagen maar als een download of een upgrade, je systeem krijgt nieuwe informatie binnen. Gaat het je allemaal niet vlot genoeg? Adem diep uit. Geduld is nu je maatje en intuïtie de kapitein op je schip.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Je succes is dit jaar afhankelijk van wat je eerder hebt gezaaid; dat zul je nu oogsten. Grote kans dat het een heel vruchtbaar jaar wordt, want je inzet en ontwikkeling van de laatste jaren liegen er niet om. Waarschijnlijk groeit je bankrekening en/of vind je het wiel opnieuw uit met een (eigen) zaak. Oppassen is het wel; financiële beslissingen kunnen negatief uitpakken. Goed naar je lichaam luisteren is cruciaal voor je gezondheid.

Weekvoorspelling: Met de huidige energie kun je twee kanten op. Je kunt je huidige situatie als permanent zien. Of je kunt informatie zoeken om het een positieve wending te geven. Het is tijd dat je leert dat je het roer zelf in handen hebt. Vaar de haven uit, en kies het ruime sop. Bekijk wat je hebt. Wees bereid om dit ondersteboven en binnenstebuiten te keren. Geloof in jezelf. Check andere oevers. En besef dat informatie alleen niet voldoende is. Je moet de informatie ook goed begrijpen en toepassen. Geen makkelijke week, want grote krachten trekken als het ware aan je jas. Links? Rechts? Rechtdoor? Zowel op het werk als binnen je gezin kan er een machtsstrijd gaande zijn. Omdat je 8-jaarenergie samenvalt met die van de week kun je waarschijnlijk wel de vruchten plukken van je werk van de afgelopen maanden. Dat doet je goed, je ziet je eigen kracht onder ogen.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Afronding en loslaten; dit jaar staat voor jou voor het einde van een cyclus. Misschien is er een scheiding, ga je zakelijk je eigen weg of richt je je meer op je eigen leven. Ook een prima jaar om te vergeven en te vergeten, van dingen tot een goed einde brengen en zicht krijgen op nieuwe wegen.

Weekvoorspelling: Privacy is deze week belangrijk voor je. Er moeten wat emoties uit en je wilt wat zaken overdenken. Het verleden heeft je nu waarschijnlijk ingehaald. Nu ben je simpelweg in staat om een slechte gewoonte of vervelende (oude) zaak los te laten. Ontslag, scheiding, een contract dat afloopt en niet wordt vernieuwd. Je vecht er niet meer tegen, en laat het gelaten over je heen komen. Gemengde gevoelens? Yep. Spijt kan ook de kop opsteken. Had ik maar… Dat gevoel van verlies kan deze dagen ook zomaar worden vervangen door groot geluk. Dan zie je opeens die deur die open is gegaan omdat je die andere sloot. Je ziet licht aan het eind van de tunnel. Het voordeel van deze trilling is ook dat je beter in staat bent om foutjes te vergeven en anderen het voordeel van de twijfel te geven. Meditatie werkt heel krachtig. Door innerlijke stilte kan het gevoel van dankbaarheid groeien en je laten zien wie en wat allemaal wél in je leven is.