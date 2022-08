Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 32 (9 augustus tot en met 15 augustus):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Weekvoorspelling: Je fysieke gezondheid is momenteel waarschijnlijk goed, zonlicht geeft energie. De weekenergie stelt je de vraag: hoe staat het met je relationele gezondheid? Vaak hangt de band met je naasten nauw samen met hoe goed je in je vel zit, dus besteed er aandacht aan. Waarschijnlijk ben je geneigd om het verleden te vergelijken met nu. Was vroeger alles beter? Weet je dat zeker? De trilling geeft je het inzicht dat zowel zwart als wit bestaan en dat de balans tussen die twee altijd als een soort wip beweegt. Aan welke kant je zit, heeft weinig te maken met de tijd waarin we leven of hoe anderen je zien, maar alles met in hoeverre jij jezelf en al je gevoelens accepteert – en moeiteloos door je heen laat stromen. Best kans dat je overweegt om een relatie te beëindigen, of dat nu werk gerelateerd is of privé. De weekenergie is turbulent, in combinatie met jouw jaarenergie geeft het je in ieder geval de kans om een frisse, nieuwe start te maken.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Een situatie waarmee je worstelt, heeft wat meer tijd nodig. Die is als een prop papier die je glad moet strijken om te zien wat erop geschreven staat. Belangrijk is dat je niet neigt naar schuldgevoelens en dat je anderen niet de schuld geeft. Onthoud: met die ene uitgestoken vinger naar de ander, wijzen er vier naar jezelf. Leg deze dagen alles wat je op een negatieve manier raakt of afleidt aan de kant. Zodra je je realiseert dat gedachten als een warrige bol wol door elkaar heen gaan lopen, is het tijd om ze te ontwarren. Observeer alle draden van een afstandje. Je hoeft niet alles te geloven wat je denkt! Een artistiek of creatief plan heeft baat bij een pauze, je hart ‘downloadt’ dan als het ware nieuwe informatie. Best kans dat je partner, een vriend(in) of bevriende collega je om hulp vraagt deze week. Wees dienstbaar en vraag hoe hij/zij wil dat je het doet en let op de details. Daarmee ondersteun je diegene het beste.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Sta je weer in de verkeerde rij bij de kassa, zijn er constant misverstanden die de boel ophouden? Sta je te wachten op het verkeerde perron waardoor je de juiste trein mist? Heel frustrerend! Toch zit er goeds in verscholen, want vertragingen geven je ook de kans om iets nog eens te overdenken, doorvoelen of fijn te slijpen. Best kans dat het af en toe aanvoelt alsof je een soort test moet doorstaan, of dat iedereen op je vingers kijkt. Dat gevoel kun je gerust pareren door je te realiseren dat mensen vooral met zichzelf bezig zijn – niet met jou! Worden er knoppen ingedrukt? Niet reageren is beter, je op je adem richten kalmeert je overactieve zenuwstelsel. Ben je aan het daten, dan is dit geen fantastische week. Je bent misschien geneigd om je oude, vuile relatie-was buiten te hangen. Bespaar dat een ander! Je hebt ervan geleerd en kunt nu verder.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit het genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: De toon van deze week kan zowel luchtig als wat zwaarder zijn. Heb je het gevoel dat je oneerlijk wordt behandeld, of dat iemand je onterecht bekritiseert? Het kan nu heftige gevoelens veroorzaken waardoor je de neiging hebt om terug te slaan. Houd je in! Ventileer boosheid alleen bij iemand die je volledig vertrouwt en die geen olie op het vuur gooit. Wil je de ‘dader’ toch de waarheid zeggen, doe dat dan op een beheerste manier. Zeg hoe het voelt VOOR JOU. De week kan ondanks mooi weer heel stormachtig verlopen. Deze weekenergie in combinatie met jouw jaarenergie, maakt dat je vooruitgang voelt, dat je iets beter doet dan voorheen of dat je geleerd hebt. Gaat er iets mis, dan ben je er snel bij om het te herstellen. En loop je bijvoorbeeld een blessure op tijdens het sporten, dan valt de ‘schade’ mee. Daadkracht in combinatie met een milde houding tegenover anderen brengt je nu ver.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waar geen groei meer in zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Als het rondom je stormt, ga dan in het oog van de storm staan. Daar heb je het minst last van de wind. De week is heel levendig, want jouw jaarenergie en de weekenergie zijn identiek. Je bent nu op je best als het gaat om originele invallen en je kunt jezelf prima promoten. Prima week om te solliciteren! Je valt op, bent anders dan anderen en straalt energie uit. Het gevoel ergens verantwoordelijk voor te zijn, staat je gevoel van vrijheid nu niet in de weg. Misschien doe je vakantiewerk, of ben je net begonnen aan een baan waarbij je je eigen plan mag trekken. Nu is ook een goede week om die financiële uitdaging van een antwoord te voorzien. Heb je schulden, dan maak je nu een prima en realistisch aflossingsplan. En je kunt samen met je partner weer eens onder de loep nemen wie in het huishouden, wat, wanneer en hoe doet. Best kans dat de taken heel anders worden verdeeld.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Een vriend(in) kan je verrassen deze week door iets intiems met je te delen. Een zwangerschap of ander blij nieuwtje zet je aan het denken. Heb jij je prioriteiten zelf nog op een rijtje? Best kans dat je merkt dat je afgedwaald bent van het pad dat je graag wil bewandelen. Oeps! De weekenergie daagt je daarbij uit om tolerant te zijn naar jezelf – je doet je best, meer dan jezelf herinneren aan je doelen en eventueel je koers wijzigen kun je niet doen. Afspraken kunnen verzet worden deze week – door jou of door anderen – en dat schept extra tijd. Breng die door in de natuur en/of sportend en je merkt dat je accu snel weer wordt opgeladen. Een idee of plan kan je behoorlijk bezighouden. Je denkt waarschijnlijk over nieuwe manieren om oude uitdagingen beter het hoofd te kunnen bieden. Ben je onvrijwillig vrijgezel? Dan herwin je deze dagen wat zelfvertrouwen. Weiger nieuwe relaties niet omdat oude niet gelukt zijn.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Bij het vergelijken van prijzen of financiële zaken (verzekeringen, hypotheken) kan je opvallen dat geen enkele je echt bevalt. Moet je wel kiezen uit twee kwaden? Weet dat er ook een derde keuze is: niets doen of ‘nee’ zeggen is ook een antwoord. Ben je single, dan hoop je nu waarschijnlijk op die prins (of prinses) die je in de armen neemt en zegt: ‘Ik weet dat het zwaar is, maar het komt goed met je. Hier heb je een reep Chocolonely en 10 miljoen euro.’ Lach om dat idee! Jij kunt het best en je staat nooit alleen – ook niet als dat zo voelt. Ben je terug van vakantie, dan is de sfeer waarschijnlijk wat niksig. Ja, ook na vrije tijd kun je in een gat vallen. Je overactieve brein op een prettige manier bezighouden, is nu de sleutel. Hoef je (nog) niet te werken, stort je dan in de schaduw onder een parasolletje op Wordfeud, of Patience en verbreek je persoonlijke record.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: De stormachtige sfeer van de week kan irritaties aanwakkeren. Je kunt verbaal uithalen naar je naasten, of collega’s. En hebt een kort lontje. Misschien draaien pogingen om mensen te bereiken op niets uit: is dan iederéén op vakantie?! Er kunnen dingen zoek zijn en je moet oppassen bij het bedienen van machines of tijdens het autorijden of fietsen. Je herpakt jezelf op een succesvolle manier door terug te schakelen. Stel prioriteiten. Wat is op dit moment écht belangrijk? En wat kun je langer laten liggen? Maak desnoods twee to-dolijstjes; een voor de korte en een voor de langere termijn. Hoewel je momenteel waarschijnlijk een machteloos gevoel overheerst, win je wel degelijk aan persoonlijke kracht. Vooral als je aan mindfulness en meditatie doet en je bewust bent van hoe je reageert en waarom, krijg je deze week meer begrip voor jezelf. En dus ook voor anderen.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Wat is ‘normaal’? Je geloof in manieren van doen en bepaald gedrag is toe aan een reset. Je komt er deze week waarschijnlijk achter dat er ook andere wegen naar Rome leiden. Wegen waarbij het uitzicht mooier is en de mensen die je ontmoet leuker. Je combineert deze week heel succesvol oud met nieuw. Geldt voor uiterlijkheden: die parelketting die je van je oma erfde gaat prima samen met dat trendy zomerjurkje. Maar ook voor innerlijk: je ziet dat ervaringen die jij het stempel negatief hebt gegeven ook positieve kanten hebben. En je komt misschien een oude bekende tegen die een belletje doet rinkelen. Er vallen dingen op z’n plek. Laat je daarom niet afleiden door kleinigheidjes en wees niet bang voor nieuwe mensen en nieuwe ervaringen die je leven een bijzondere draai geven. Goedemorgen! Je wordt wakker geschud!