Zo ziet week 17 (26 april t/m 2 mei) eruit volgens jouw numeroscoop

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van weekweek 17, van 26 april t/m 2 mei 2022:

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Je kunt wat chagrijnig zijn deze dagen, of het gevoel hebben dat je onder druk staat. Tijd om even pas op de plaats te maken. Vakantie nemen is prima, het geeft je tijd om alles van een afstandje te bekijken en erover na te voelen. Wees streng voor jezelf als het gaat om (sociale) media. Leg die telefoon weg! Je leeft niet alleen via je ogen en oren, maar ook via de wereld van geur, smaak en gevoel. Je kunt nu wat kwakkelen met pijntjes. Dat kan te maken hebben met innerlijk verzet: misschien is er onbewust iets dat je tegenhoudt om goede, gezonde dingen voor jezelf te kiezen. Je krijgt tenslotte aandacht als je ziek bent. Kijk daarnaar. De weeksfeer laat jou zien in hoeverre jij je keuzes voor beweging, goed eten en genoeg rust daarvan laat afhangen. Confronterend? Ja. Het lijkt misschien gemakkelijker om ‘ziek’ te zijn, zodat iemand anders je helpt. Nu is het tijd om zelfverzekerd te worden: jij weet best hoe het wél moet. Binnen je relatie kan een machtsstrijd gaande zijn. It takes two to tango, dus stop ermee en kies je eigen danspasjes.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Een idee dat je graag wilt uitvoeren, kan discussies opleveren. Volgens de weeksfeer kan dat te maken hebben met een buitenlands reisje. Misschien wil jij graag gaan, maar heeft je partner andere plannen? Of moet er geïnvesteerd worden in huis, en is er geen geld beschikbaar voor vakantie? De situatie lijkt oneerlijk, maar redelijkheid wint het tenslotte. Je kunt vrede hebben met de situatie. Doe ondertussen je best om reacties uit te stellen, kom eerst tot rust. Onderzoek wat iets van binnen met je doet: waar zit de onrust? In je buikstreek? Je keel? Je hart, of juist rondom je genitaliën? Stuur je adem en aandacht erheen, je hoeft het niet te benoemen of te beoordelen. En voel jezelf ontspannen. De trilling van deze week markeert ook het einde van een tijdperk. Jij kunt vanaf nu moeilijke interacties met anderen beter aan, omdat je meer afstand kunt nemen. Dat betekent niet dat je afstandelijk wordt, maar dat je merkt dat ook jij een aandeel hebt in de situatie. Geef jezelf echter niet ‘de schuld’: we doen allemaal ons best.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Laat je lichaam je in de steek? Pijntjes en kwaaltjes kunnen jouw week donker kleuren met zorgen. Stop daarom met denken aan wat er allemaal kan gebeuren. Het meeste lijden wordt veroorzaakt door het lijden dat je vreest, je hebt een snufje Hier en Nu nodig. Onderneem daarom zoveel mogelijk leuks en lach om dingen die je omzeilt: dan heb je ze tenminste gezien. Kijk ook eens naar hoeveel van wat je doet en laat wordt ingegeven door wat anderen van je verwachten. En zie dat je veel gelukkiger bent als je dat dansje op door jouzelf gekozen muziek mag doen. De weeksfeer staat ook voor drukte op de werkvloer, en iets dat misgaat of veel langer duurt dan voorzien. Heb je je best gedaan? Dan valt jou niets te verwijten. Jij kunt nu heel flexibel reageren en meebuigen met de situatie. Let wel op dat je niet te veel overuren draait, kijk eerst bij jezelf of je daar wel achter staat. Bij twijfel geldt: niet doen. Grenzen stellen is nu belangrijker.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Positieve energie om goed voor jezelf te zorgen, dat geeft de trilling je deze week mee. Gezond egoïsme betekent dat je om jezelf geeft en tegelijkertijd om anderen. Pak daarom je momenten en kies zelf voor wat jij belangrijk vindt in het leven. Niet ten koste van je geliefde(n), maar ten gunste van jezelf. Zo creëer je het leven dat écht bij je past en iemand die echt van je houdt, begrijpt dat. Op persoonlijk vlak is het tijd om je liefdesleven een reset te geven. Misschien ben je al lang bij elkaar en is het tijd om jullie bandbreedte te verruimen. Wat vind je leuk om samen te doen? Plan er meer tijd voor in! Voor singles geldt: werk eerst aan je vaardigheden als vrienden. Hoe kun jij waardevoller worden in het leven van anderen? Door jezelf te zijn! Je trekt dan automatisch de mensen aan die bij je passen. Hint: je hobby’s verraden wat je belangrijk vindt en daar vind je gelijkgestemden, en wellicht die vonk.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Veranderen betekent: in beweging komen. Jouw week staat in het teken van iets produceren, reizen of investeren in een lopend project of in de bouw van iets. Mooi als je dit kunt doen in samenwerking met andere vrouwen, vooral die met een sterke vrouwelijke energie. Jij kunt dat gedroomde ei dan gemakkelijk leggen, je creëert vanuit je hart en dat maakt succes mogelijk. Kijk je uit naar die volgende trede, weet dan dat die niet ver weg is. Misschien sta je er zelfs al op! Iets waarvan je dacht dat je het niet kon, komt je nu vrij gemakkelijk aanwaaien. Je kunt nu veel bereiken in weinig tijd. De enigszins chaotische energie vertaalt zich ook thuis. Misschien is je liefdesleven een rommeltje, maar je laveert er nu gemakkelijk doorheen. Je kunt zelfs vriendelijk en optimistisch blijven, ook al kun je nog geen tabak maken van een moeilijke situatie. Soms moet de oplossing gewoon nog even verder sudderen voordat die behapbaar is.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Je krijgt deze week de kans om uit een uitzichtloze situatie te stappen. Dat kan te maken hebben met je werk of met de liefde. Iets komt ten einde en je kunt opgelucht ademhalen. Jouw jaarenergie, in combinatie met die van deze week, vertelt je dat je misschien te lang hebt vastgehouden aan plichten; aan iets doen waarvan je dacht dat je het móest doen. Je ontdekt nu dat je vrij bent, dat je oude routines of gedrag achter je mag laten. Gewoon, omdat jij bent veranderd. En voel je je een beetje verloren in dit proces? Doe een stapje terug, doe je ogen dicht en blijf ademen. Kleine dingen doen het nu goed: je kunt iemand helpen door alleen maar naar degene te glimlachen. Wie doet dit soort kleine dingen voor jou? Geniet ervan! Op relatievlak kun je je, of je nu happy met de ander bent of niet, een beetje buitengesloten voelen. Laat het je partner weten als je wat meer tijd alleen wilt doorbrengen, het heeft niets met hem/haar te maken.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Een relaxte week waarin je iets een plek kunt geven dat je eerder van streek maakte. Ontslag, het verlies van een dierbare (mens of dier), een tegenvaller in vriendschap of in de liefde... Iets komt tot rust en dat komt waarschijnlijk omdat je het hebt geaccepteerd. Nu kun je verder! De weeksfeer geeft aan dat dit op werkgebied een cruciale periode is. Je krijgt waarschijnlijk meer verantwoording op je bordje, of begint een nieuw project. Ben je daar wel aan toe? Mag/kun je er je creativiteit in kwijt? Alleen maar orders uitvoeren of domweg handelingen verrichten is niet (meer) je ding, jij wilt jezelf en wat je belangrijk vindt erin kunnen vinden. Ben je single, dan ben je nu heel blij met je vrijheid. Later thuis dan verwacht? Iets anders of ergens anders eten? Een spontaan bezoekje aan die vriendin? Je hoeft nu met niemand rekening te houden. Je merkt: als je anderen behandelt zoals jijzelf wilt worden behandeld, kun je vrijuit leven.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Je verstand is als een parachute, het werkt alleen als hij open staat. Er komt nu informatie op je af die je nodig hebt om verder te kunnen. Dat kan zomaar een gevoel zijn, of juist iets praktisch: die hypotheekaanvraag wordt goedgekeurd, je scheiding afgehandeld of je krijgt toezegging om iets te mogen doen. Was je eerder bang voor mislukking, afwijzing of voor het woordje nee, dan merk je nu dat dit ongegrond was. En dat je je misschien veel te druk hebt gemaakt om deze situatie. Het heeft je in ieder geval veel energie gekost. Voortaan weet je beter. Ook in de liefde ben je klaar voor verandering. Misschien wil je graag samenwonen of juist liever een eigen kamer of woning – zonder de relatie te verbreken. Aarzel je nog over een te volgen richting, praat dan eens met iemand die je helpt om zélf antwoorden te vinden. Ze zitten in je, door de juiste vragen komen ze tot hun recht.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Het gevoel dat je echt lééft kan je overvallen als zonnestralen die door de wolken heen prikken. Je voelt je waarschijnlijk heel vitaal bij de sfeer van deze week. Kleine dingen vallen op: die kersenbloesem die zoemt van de bijtjes, hoe het licht door je vitrage valt, hoe die gele paardenbloem verandert in een pluizenbol, die lik over je hand van je hond of kat... De natuur stemt je gelukkig. Het maakt ook dat je veel aandurft. Was je eerder bang om ja te zeggen tegen die minnaar, die uitdaging in je carrière of voor wilde (ver)huisplannen? Die angst smelt weg bij alle goede vibes van de week. Je weet inmiddels hoe je moet omgaan met tegenslag, die is immers niet te voorkomen. Licht en luchtig mag het nu zijn. Op gezondheidsgebied gaat het ook al zo. Jij kiest momenteel moeiteloos voor het goede: je neemt die omweg naar huis voor meer meters beweging en ontwikkelt je eigen smakelijke recept met vitamines. Geniet!