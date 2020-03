1,5 meter afstand: deze plaatjes laten zien hoeveel dat nou echt is

1,5 meter afstand houden is het advies dat we tientallen keren per dag voorbij horen komen. Maar hoeveel is 1,5 meter nou echt?

1,5 meter afstand klinkt misschien helemaal niet zo groot, maar in de praktijk is die afstand toch groter dan je zou denken. Gelukkig hebben mensen al verschillende oplossingen gevonden om die 1,5 meter afstand ook echt aan te kunnen houden. Zo heb je zelf ook meteen een idee wat deze afstand echt is:

Advertentie

Sinds deze tweet van @renevanm behoor ik opeens tot de vitale beroepen…. wordt om de haverklap gevraagd ergens tussen te gaan liggen. #1,5meter https://t.co/fM5AJnXIMu — Roel van Velzen / VanVelzen (@VanVelzenMusic) March 21, 2020

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock