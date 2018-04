1 aprilgrappen waarvan we stiekem hopen dat ze waar zijn

1 april, kikker in je bil… Heb jij ‘m al gehoord vandaag? Let ook even op je veter anders, die is los. Geen leuke grap nee? Wij hebben de 1 aprilgrappen op een rijtje gezet waar we om moesten lachen – en waarvan we stiekem wel een beetje hopen dat ze echt zijn.

Een spraytan van Chocomel, wie wil dat nou niet?

Dit zou toch wel ontzettend makkelijk zijn!

Mocht je nog een acteercarrière voor ogen hebben: dit is je kans.

Hadden we onze vent bíjna zo ver…

Dit vonden we serieus een goed idee!

Deze variant zal wel nooit echt in de winkels komen te liggen (maar dat is niet erg, we mixen ‘m gewoon zelf wel)

Voordat je enthousiast opspringt bij dit idee: check de datum even.

Hema, Hema, wat houden we toch van je.

Dit idee is zo bizar dat het ook wel weer grappig is ergens.

Beeld: Zuivelhoeve