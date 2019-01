Droom je van wat warmer weer? Voor 1 euro koop je een huis in Italië

Nog ergens een verdwaalde euro liggen, onderin je tas, of ergens op tafel? Je kunt er een huis mee kopen.

Het doet je misschien denken aan het televisieprogramma over het Italiaanse dorp Ollolai. Het dorpje Sambuca op Sicilië is nu ook op zoek naar nieuwe inwoners.

Meteen intrekken

Een huis kost je daar nu minder dan een kopje espresso. Wel wordt er beloofd dat je weinig hoeft te regelen, mocht je serieuze interesse hebben. “We hebben deze actie om te voorkomen dat het mooie Sambuca in verval raakt en buitenlandse kopers kunnen ons daarbij helpen”, licht burgemeester Giuseppe Cacioppo toe. “In tegenstelling tot andere steden die dit alleen maar hebben gedaan als promotiestunt, is de gemeente eigenaar van alle huizen die in de uitverkoop staan”.

Daarom ben je binnen mum van tijd eigenaar van een Italiaans huisje, als je zin hebt in avontuur. Het enige wat je moet doen is het huis binnen 3 jaar tijd flink opknappen. Aan de renovatie moet je minstens 15.000 euro uitgeven. Twee rechterhanden hebben is dus wel zo handig.

Buy a house in Sambuca, Italy for $1 https://t.co/XlQq84EpjK pic.twitter.com/iA41qjgoNg — traveligy (@traveligy) 17 januari 2019

