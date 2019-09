Waarom 1 hondenjaar niet gelijkstaat aan 7 mensenjaren

Niemand weet waar de hardnekkig vuistregel ‘1 hondenjaar = 7 mensenjaren’ vandaan komt. Want de waarheid spreken doet het niet.

Volgens dierenarts Jesse Grady zit het heel wat ingewikkelder in elkaar. Al is de redenering wel logisch volgens hem: “Uit observaties blijkt dat de gemiddelde levensverwachting van een hond van een gemiddelde grootte, met een optimale gezondheid te herleiden is tot een factor 7 in vergelijking met de mens. Aangezien mensen ongeveer 80 jaar oud worden en honden 11 à 12 jaar”, vertelt hij tegen een academische nieuwswebsite. Toch is er iets dat zwaarder meeweegt.

Verschil in grootte

De regel spreekt zichzelf vooral tegen omdat niet elke hond ‘een gemiddelde grootte’ heeft. “Honden en katten verouderen niet alleen anders dan mensen, maar ook ten opzichte van elkaar.” Zo hebben grotere huisdieren vaak een kortere levensverwachting dan kleinere. “Dat verschil is kleiner bij katten, maar bij honden kan de levensverwachting enorm variëren naargelang hun grootte.”

Levensverwachtingen verlengt

De zorg voor mens én dier is beter geworden in de afgelopen 10 jaar. Daarom is de berekening ook achterhaald volgens Grady. “Vandaag worden honden in 6 categorieën onderverdeeld: puppy, junior, adult (volgroeid), mature (volwassen), senior en geriatrisch. Levensfasen zijn immers een betere manier om de leeftijd te benaderen dan enkel en alleen een getal.”

Als je dan kijkt naar de levensverwachting, zijn het ras en de grootte de belangrijkste voorspellers, maar ook voeding en het gewicht bepalen mee hoe oud je hond kan worden.

Juiste vuistregel

Hoe je dan wél berekent hoe oud Diesel of Rex in mensenjaren is? Volgens Grady kijk je het best naar de levensfasen. “Door naar de mijlpalen in de ontwikkeling van je huisdier te kijken, kan je een betere inschatting maken van hoe oud je dier nu is. Die levensfasen kan een dierenarts dan gebruiken om de juiste gezondheidszorg toe te dienen. Want zoals in een mensenleven kan je gezondheid je ‘echte leeftijd’ in positieve of negatieve zin beïnvloeden. De volgende keer dat je naar je dierenarts gaat, praat je dus beter over zijn of haar levensfase in plaats van over de exacte leeftijd.”

Fase Leeftijd (in jaren) Kenmerken Puppy 0 – 0.5 Geboorte tot seksuele volwassenheid Junior 0.5 – 0.75 Reproductief volwassen, groeit nog steeds Volgroeid 0.75 – 6.5 Klaar met groeien, seksueel en structureel volwassen Volwassen 6.5 – 9.75 Van midden tot laatste 25% van de verwachte levensduur Senior 9.75 -13 Laatste 25% van levensverwachting Geriatrisch boven de 13 Hoger dan de levensverwachting

Videocompilatie: honden zijn lieve beesten, maar soms ook een béétje raar…

Bron: The Conversation. Beeld: iStock