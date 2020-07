Woensdag 1 juli: coronaregels versoepelen, dít is weer toegestaan

Stap voor stap komt er meer ruimte mits het controlevirus onder controle blijft. En ondanks dat 1,5 meter afstand houden de norm blijft, is er vanaf woensdag 1 juli ruimte voor meer versoepeling.

Op woensdag 24 juni vertelden premier Mark Rutte en minister De Jonge op televisie over corona en de nieuwe regels. Waar het kabinet de situatie voorheen een ‘intelligente lockdown’ noemde, gaan we nu in Nederland naar een ‘ruimte met regels’.

Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de versoepelingen zodat de regels zo goed mogelijk opgevolgd kunnen worden en er geen miscommunicaties ontstaan. Zo zal hoe dan ook voor iedereen gelden: houd 1,5 meter afstand van anderen, reis zoveel mogelijk buiten de spits, blijf weg van drukke plekken, was vaak je handen en lijf thuis bij klachten en laat je testen.

Afstand houden

Maar er zijn een paar uitzonderingen op de afstandsregel: kinderen tot 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand meer te houden; zo kunnen ze hun opa en oma dus weer een knuffel geven. Jongeren tot 18 jaar hoeven ook onderling geen afstand meer te houden, maar moeten dat nog wel doen bij volwassenen. Mensen uit 1 huishouden hoeven bij elkaar ook geen 1,5 meter afstand te houden.