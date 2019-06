1 op de 3 jonge ouders twijfelt aan informatie over inenten

Inentingen beschermen jonge kinderen tegen bepaalde infectieziektes, maar toch staat niet iedereen erom te springen om zijn of haar kind in te enten. Veel jonge ouders vertrouwen namelijk de informatie van het RIVM over inenten niet.

Dat blijkt uit een onderzoek van EenVandaag onder ruim 32.000 mensen.

Onvolledig en eenzijdig

Ouders vinden de informatie onvolledig en twijfelen ook aan de onafhankelijkheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Maar 39% van de jonge ouders vertrouwt de informatie over inenten wel volledig en 24% vertrouwt het grotendeels. Maar daar tegenover staat dat 12% het RIVM ‘niet echt’ vertrouwt en 24% geeft aan het RIVM zelfs ‘helemaal niet’ te vertrouwen. Ze hebben het gevoel dat er cruciale informatie wordt achtergehouden en gaan daarom vaak zelf op zoek naar informatie over inenten. Dat leidt vaak juist tot nog meer verwarring en twijfel.

Verplichten

Toch blijkt uit hetzelfde onderzoek dat 71% van alle Nederlanders het wil verplichten om je kind in te enten met alle vaccinaties die er nu zijn. Dat is een stuk meer dan de 57% van vorig jaar. Jonge ouders zijn echter minder enthousiast: maar 49% wil dat alle vaccinaties verplicht worden. Als we weer even teruggaan naar alle Nederlanders, vindt 82% dat niet-ingeënte kinderen geweigerd mogen worden op de crèche. Daarnaast wil 61% dat niet-gevaccineerde kinderen pas naar school mogen als de leerplicht is ingegaan, op hun 5e.

Het RIVM

Volgens het RIVM kan het overigens geen kwaad dat mensen ‘een beetje wantrouwen tegen de instituties’. Wel snappen zij dat het lastig dat er in Nederland weinig informatie te vinden is over vaccineren buiten het RIVM om. Zij raden daarom aan om ook een huis- of jeugdarts hierover te spreken.

Bron: AD. Beeld: iStock