Irritaties lopen hoog op: 1 op 5 ergert zich aan partner tijdens kijken serie

Steeds meer koppels kijken samen naar series, maar wel met alle gevolgen van dien. Maar liefst 1 op de 5 ergert zich dan namelijk gruwelijk aan zijn of haar partner.

De serie staat nog geen vijf minuten op of je partner heeft het einde van de aflevering al verklapt of kan het niet laten de karakters af te kraken. Nee, samen een serie kijken is niet altijd zo gezellig.

Irritaties

Het is natuurlijk fijn als jullie dezelfde interesses hebben, maar kijk je ‘uit verplichting’ mee met een serie? Dan is de kans groot dat er ergernissen ontstaan. Zo blijk uit een onderzoek van VPNdiensten.nl onder bijna 1100 televisiekijkende Nederlanders met een relatie dat maar liefst 21% van de Nederlanders zich ergert aan zijn of haar partner wanneer ze samen een serie kijken.