Inspiratie nodig? Deze 10 interieurquotes zijn het populairst

Inspirerende quotes aan de muur: je houdt ervan of je vindt het veel te cliché. In welk kamp jij ook zit, deze 10 heb je vast weleens bij iemand thuis gespot.

1. Home sweet home

Vergeet je doorgaans nogal eens waar je bent, dan is dit er een voor jou.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Genesis First Builders & Dev (@genesisfirst.builders) op 20 Dec 2018 om 12:21 (PST)

2. Home is where the heart is

Deze is ontzettend populair geworden dankzij woonwinkel Xenos. Bekende varianten zijn, voor hondenliefhebbers: ‘Home is where the dog is’ en natuurlijk voor kattenliefhebbers: ‘Home is where the cat is’. Voor computerverslaafden heb je ook nog: ‘Home is where the wifi is’. Voor ieder wat wils, dus.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Laura W (@what_laura_did_next) op 13 Jan 2020 om 3:10 (PST)

3. In dit huis…

‘…hebben we plezier, maken we fouten, hebben we lief..’ et cetera et cetera. Het kan voor je gasten maar duidelijk zijn.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door DecooZ (@decooz_webwinkel) op 15 Jan 2019 om 10:42 (PST)

4. Losse woorden

Losse woorden als ‘love’, ‘believe’, ‘smile’, ‘happiness’, ‘welcome’, ‘dream’ en natuurlijk ‘home’ zijn ook mateloos populair.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Inspo4_homedecor (@inspo4_homedecor) op 18 Dec 2019 om 9:22 (PST)

5. Make your own magic

Of: ‘Make magic happen’. Elke quote met ‘magic’ erin misstaat niet aan de muur.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Home Decor (dekorasi Rumah) (@framehay) op 12 Jan 2020 om 9:08 (PST)

6. Namastay in bed

Deze quote doet het vooral in de slaapkamer heel goed.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kayleigh Canipa (@kayleighscanihome) op 28 Sep 2019 om 2:47 (PDT)

7. Enjoy the little things in life

Genieten van de kleine dingen in het leven is ook iets waar wij ons graag aan laten herinneren door een poster.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jessica (@jessicas.draw) op 23 Sep 2019 om 11:23 (PDT)

8. Carpe diem

Als ‘carpe diem’ je levensmotto is, dan mag deze best ingelijst worden.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door PosterRain (@poster_rain) op 20 Mrt 2018 om 12:56 (PDT)

9. Good vibes only

Geen bad vibes in jouw huis!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door STILETTO LIVING (@stilettoliving) op 1 Jan 2020 om 5:36 (PST)

10. De toilet-quote

Tja, op het toilet vinden we dan die iets wat minder inspirerende zinnen…

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door handletteren & workshops (@letterenentetteren) op 27 Aug 2019 om 8:59 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: iStock