Onverwacht bezoek? Zo maak je het huis in 10 minuten schoon

Een vriendin belt je op. Ze wil graag even koffie bij je drinken en komt er gelijk aan. Gezellig, maar het huis is een zooitje. Geen paniek! Met deze vijf tips ziet je huis er binnen 10 minuten spik en span uit.

1. Zet een raampje open

De eerste tip is om gelijk even een raampje open te zetten. Zo komt er wat frisse lucht je huis in en verdwijnen eventuele vieze of muffe geurtjes als sneeuw voor de zon. Is dit niet genoeg? Doe dan even een rondje met een luchtverfrisser.

