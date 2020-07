Voor veel mensen is het hebben van een fiets de normaalste zaak van de wereld. Toch zijn er in Nederland nog steeds veel mensen die zich geen fiets kunnen veroorloven. Maar liefst één op de negen Nederlandse kinderen heeft geen beschikking over een fiets.

Hier staat echter tegenover dat dat bij een derde van alle huishoudens in ons land een fiets ongebruikt in de schuur staat, zo blijkt uit een onderzoek van het ANWB onder 1.072 Nederlanders.

Reservefietsen

In totaal zouden er zo’n 3,8 miljoen ongebruikte fietsen in Nederland staan. Bij meer dan een derde van de huishoudens blijkt dat een dergelijke fiets niet meer gebruik wordt omdat het een reservefiets gaat, doordat er een auto of scooter is gekocht of vanwege een verandering in woon-werkverkeer. Gelukkig worden er ook genoeg ‘reservefietsen’ weggegeven: 25 procent van de respondenten geeft aan hun tweewieler weg te geven aan bekenden of familie.