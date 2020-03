Dít zijn de 10 vieste plekken op kantoor

Je kunt thuis nog zó je best doen om alles netjes schoon en hygiënisch te houden, maar een groot deel van je week breng je door op je werk. En daar zijn genoeg plekken te vinden die vól zitten met bacteriën. Zowel op voorspelbare plekken als je toetsenbord, als op onverwachte plaatsen…

Schoonmaakwebsite Helpling.nl onderzocht wat de 10 vieste plekken zijn op kantoor. Ben je hier geweest? Was dan extra goed je handen.

1. De waterkoeler

Het is naast de koffieautomaat misschien wel een van de gezelligste plekken van een kantoor: de waterkoeler. Je kunt er altijd terecht voor een praatje, een fris glaasje water, en… een overdosis bacteriën. Volgens de Britse Public Health Organisation zitten er ruim een miljoen bacteriën per vierkante centimeter op het kraantje van de watertank.

2. De koelkast

Neem je wel eens eten of drinken mee van huis, dat je vervolgens op kantoor in de koelkast bewaart? Voortaan denk je misschien wel 2 keer na: in zo’n koelkast staan vaak lekkende Tupperwaredoosjes, halflege yoghurtjes en – gruwel – soms ook een vergeten beschimmelde sandwich. Bacteriën zijn dol op die plek! Een gemiddelde koelkast bevat 7850 bacteriekoloniën per vierkante centimeter.

3. De magnetron

Nog zo’n plek: de magnetron. Het hangt natuurlijk af van het aantal collega’s dat je hebt, maar een magnetron op de werkvloer kan zomaar 30 keer per dag worden gebruikt. En nee, hij wordt daarna meestal door niemand schoon achtergelaten. De een warmt er zijn chili con carne in op, weer iemand anders zijn pasta met kaassaus, met allerlei sausspetters tot gevolg. Je kan je misschien wel voorstellen dat bacteriën – die warmte, voeding en vocht nodig hebben om zich te vermeerderen – hier helemaal op hun plek zitten.

4. De zeepdispenser

Na een toiletbezoek op werk was je ongetwijfeld altijd je handen. Goed bezig, maar misschien moet je het voortaan nog iets grondiger doen. Uit onderzoek van de Universiteit van Arizona blijkt namelijk dat een kwart van de zeepdispensers in toiletten op kantoren besmet zijn met fecale bacteriën. Poepbacteriën dus. Zo lang je echt goed je handen wast, is dat geen probleem. Maar veel mensen doen dat niet en lopen daardoor het risico op infecties.

5. Je bureau

Op bureau’s in kantoren zitten gemiddeld 10 miljoen bacteriën. Je werkplek kan zelfs 400 keer meer bacteriën bevatten dan een wc-bril. Daarom wordt aangeraden om je bureau zelf goed schoon te houden en zeker 1 keer per week met een antibacterieel doekje schoon te vegen.

6. Je toetsenbord

Datzelfde geldt voor eigenlijk alles óp je bureau, zoals je toetsenbord. Er komen huidschilfers, etensresten en zweetdruppels in terecht. Al die viezigheid in zo’n kleine ruimte, dat kan alleen maar misgaan. Schud daarom elke week alle kruimels en stofjes uit je toetsenbord en veeg ‘m schoon met een vochtige doek.

7. Je muis

De muis is al net zo vies. 10 procent van de werknemers zegt nooit de muis schoon te maken, en dat terwijl je hand er bijna 8 uur per dag aan vast zit. Neem de muis dus voortaan ook even mee als je toch je toetsenbord aan het schoonmaken bent…

8. Het kopieerapparaat en de printer

Gemiddeld wordt een printer of kopieerapparaat zo’n 300 keer per dag aangeraakt, door allerlei verschillende mensen. Een bron voor bacteriën dus, vooral het toetsenpaneel of touchscreen. En dat terwijl het zo simpel is om schoon te maken. Haal er voortaan even een vochtig beeldschermdoekje overheen voordat je het apparaat gebruikt.

9. Headsets en koptelefoons

Bij veel bedrijven worden headsets en koptelefoons door meerdere collega’s gebruikt, maar misschien is het verstandig om even een eigen setje aan te schaffen. Bacteriën verspreiden zich razendsnel doordat er haartjes, zweet en oorsmeer op en in de apparatuur terecht komt. En als je de oordopjes of koptelefoon een uurtje draagt, kunnen de bacteriën zich in die tijd maar liefst met 700 keer vermeerderen. Door headsets en koptelefoons te delen, loop je het risico op huiduitslag in je oren en gezicht, en zelfs op hoofdluis.

10. Pennen

Kauw jij wel eens onbewust op een pen terwijl je aan het werk bent? Niet meer doen! Zeker niet als de pennen op kantoor door meerdere mensen gebruikt worden. Door op het puntje van je pen te knabbelen, krijg je allerlei vervelende bacteriën in je mond. 1 op de 5 werknemers doet het: dus denk ook 2 keer na voordat je een pen uitleent!

Bron: Daily Mail. Beeld: Istock