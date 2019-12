11 december is de 'vruchtbaarste dag van het jaar': meeste baby's verwekt

Uit onderzoek blijkt dat december een goede maand is om aan baby’s te beginnen. Want ken jij ook zoveel mensen die jarig zijn in september?

Als je dan even rekent, kom je negen maanden vóór september uit in december.

En vooral 11 december blijkt de ‘vruchtbaarste dag van het jaar’ te zijn. In veel landen ligt de geboortepiek op of rond 17 september. Volgens psychologen is het prima uit te leggen: we zijn in deze laatste maand van het jaar meer samen met onze partner. Dat komt door de feestdagen.

En net voor de feestdagen stijgt ons libido, blijkt. Dat komt omdat we romantisch worden van de feestdagen, van het feit dat we een liefde hebben om dit einde van het jaar mee te vieren.

Bron: Mama Magazine. Beeld: iStock