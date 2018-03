14 dingen die je nooit moet doen op een bruiloft

Bruiloften zijn de beste feestjes. Maar toch zijn er een paar ongeschreven regels waar je je maar beter aan kunt houden. Dus binnenkort een bruiloft in de agenda staan? Lees dan gauw verder.

1. Kom nooit te laat

Als je er niet tien minuten voor tijd kan zijn, kun je je gezicht maar beter niet meer laten zien. Binnen komen lopen terwijl de bruid met haar vader naar het altaar loopt is behoorlijk onbeschoft. Daarnaast kun je hierdoor de foto’s en video’s die op dat moment worden gemaakt enorm verpesten. Het bruidspaar zal het je niet in dank afnemen.

2. Maar kom ook zeker niet te vroeg

Maar te vroeg aanwezig zijn is ook geen optie. Dit kan namelijk voor ongemakkelijke momenten zorgen. De ceremoniemeesters hebben het op deze grote dag hartstikke druk en het kan maar zo zijn dat ze dan nog niet klaar zijn. En je wilt natuurlijk niet het risico lopen de bruid al te zien voordat de ceremonie begint. Dat is voor niemand leuk. Je kunt daarom beter nog even in de auto wachten als je iets te vroeg op de locatie arriveert.

3. Maak geen foto’s tijdens de ceremonie

En film dit prachtig moment ook niet. Het bruidspaar heeft waarschijnlijk een professionele foto- en/of videograaf in gehuurd om deze onvergetelijke dag vast te leggen. Een foto van de bruid die naar het altaar loopt wordt al snel verpest wanneer het publiek is gevuld met gasten met hun telefoon in de hand.

4. Overspoel social media er niet mee

Het is aan het bruidspaar of ze het op social media willen delen met de wereld. Het ene koppel verzint een eigen hashtag en vindt alle aandacht op Facebook of Instagram geweldig, terwijl het andere koppel het liefst een socialmedialoze bruiloft wil. Respecteer deze keuze. Het is tenslotte hún dag. Wacht dan ook met het delen van foto’s totdat het bruidspaar toestemming heeft gegeven.

5. Pak niet het shot van fotograaf af

Zo goed als op elke bruiloft is er een moment dat de fotograaf foto’s van het bruidspaar met hun familie gaat maken. Als alle gasten hierbij aanwezig mogen zijn, is de kans groot dat zij hier ook foto’s van gaan maken. Doe dit liever niet, want hierdoor weten de modellen niet naar wie ze moeten kijken. Laat eerst de fotograaf zijn of haar werk doen, daarna heb je alle tijd om zelf foto’s te maken. Maar denk wel aan het puntje hierboven.

6. Draag geen wit

Het klinkt logisch, maar toch verschijnen iedere keer weer een paar gasten in het wit op een bruiloft. Het is dé dag van de bruid, dus laat haar schitteren. Zorg niet dat de aandacht ook op jou is gericht. Kies deze dag daarom een van de andere honderden kleuren.

7. Neem geen cadeaus mee

Het is uiteraard wel leuk om het bruidspaar te feliciteren met een leuk cadeau, maar neem het niet mee naar locatie. Je kunt het beter naar hun huis sturen, zo hoeft het echtpaar aan het eind van de avond niet uit te zoeken hoe ze de cadeaus thuis krijgen. Geef dit tijdens de receptie wel even aan, anders denken ze nog dat je met lege handen aankomt.

8. Neem geen onverwachte date mee

In films zie je het voortdurend, maar in het echt is het verstandiger om het niet te doen. Grote kans dat als het bruidspaar jouw date niet kent, ze niet blij zijn met zijn komst. Hij zal daarnaast misschien op enkele foto’s staan. Dit zijn foto’s die telkens weer terugkomen, vergeet dat niet. Ga er ook niet vanuit dat de kinderen welkom zijn. Vaak is een bruiloft een feest voor alleen volwassenen. Twijfel je hierover? Overleg dan even met het koppel.

9. Wissel niet van plaats

Bij sommige bruiloften is de indeling tijdens het diner al van te voren vastgelegd. Door middel van naamkaartjes word je ergens neergezet. Niet blij met deze plaats? Bijt dan maar even op je tanden. De bruid en bruidegom hebben je niet voor niets daar neergezet en wisselen van plaats zorgt allemaal voor drama en gedoe.

10. Niet praten tijdens de speeches

Ook al vind je de speech niet zo boeiend, het is respectloos om ondertussen te gaan fluisteren. Het is voor het echtpaar en familie een belangrijk moment. Je kunt het beste gewoon je mobiel wegstoppen, goed luisteren en genieten van deze mooie dag.

11. Geef geen spontane speech

Als het koppel of de ceremoniemeesters jouw niet hebben gevraagd om een woordje te doen, dan moet je er maar vanuit gaan dat ze daar niet op zitten te wachten. Als je graag iets met ze wilt delen, doe dit dan persoonlijk even tijdens het feest.

12. Begin niet als eerste aan de taart

Het is een traditie om te wachten met het snoepen van de taart totdat het bruidspaar de taart heeft aangesneden. Vaak krijgen de gasten namelijk al een stukje voordat de taart is aangesneden, om tijd te besparen.

13. Word niet dronken

Het lijkt het ideale feest om eens lekker te genieten van een paar wijntjes, maar pas op dat je niet dronken wordt. Dat is voor niemand leuk. Dus als je geliefde (of de barman) je geen alcohol meer geeft, is dat waarschijnlijk het beste.

14. Neem niet zomaar wat bloemen mee

Bij veel bruiloften geeft het echtpaar aan het eind de decoratiebloemen weg. Het is tenslotte zonde om ze weg te gooien. Dit is geen vaste regel, dus ga er niet altijd vanuit. Soms zijn de vazen, kandelaren of bloemen gehuurd, waardoor het bruidspaar in de problemen kan komen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: The Good Housekeeping. Beeld: iStock