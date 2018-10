14 dagelijkse ergernissen die iedere caissière herkent

Een baan als caissière is reuzegezellig: je bent de hele dag onder de mensen en als je in een leuke ploeg werkt dan is het lachen gegarandeerd.

Maar toch zijn er ook een aantal nadelen aan het werken achter de kassa. Er zijn namelijk nogal een aantal opmerkingen van klanten die je mateloos kunnen irriteren en die iedere caissière bekend voor zullen komen. Op een gegeven moment herken je de hele situatie zelfs direct, dat je van te voren al wéét wat er gezegd gaat worden.

Dus bij deze: de situaties die iedere caissière stuk voor stuk al eens meegemaakt heeft.

“Je mag wel lachen hoor.” Vooral zo fijn als iemand dat aan het begin van de werkdag al gelijk zegt. “Toch nog een diploma!”, aldus de klant nadat de betaling geslaagd is. “Je verveelt je, hè? Dan zal ik je eens lekker aan het werk zetten.” Wanneer het éindelijk eventjes rustig is aan de kassa. “Wilt u de bon nog?”, vraag je. “Nee bedankt, ik kan het toch niet meer ruilen!” Ha-ha. Of: “Nee hoor, die mag je boven je bed hangen.” Alweer dezelfde grap? En nee, je hoeft het ook niet als nieuw behang in je slaapkamer. “Wel de winnende, hè!”, zegt de klant terwijl hij of zij een lot wil kopen. Grappig. Of van die klanten die klagen dat de boodschappen te duur zijn maar ze vervolgens tóch gewoon kopen. Waarom zeg je het dan? “Deze boodschappen zijn niet van mij!”, aldus de klant nadat je de halve band al hebt afgewerkt omdat er geen afscheidingsbordje tussen de boodschappen zat. Zucht. “Hij is echt hoor! Heb mijn monopolygeld thuis laten liggen”, terwijl je het briefgeld – verplicht – controleert. Ook fijn: klanten die alleen contant kunnen betalen terwijl er in koeienletters staat dat het een pinkassa is. “Nee, ik heb écht niet kleiner.” Een briefje van vijftig terwijl je een pakje kauwgom koopt? De bellende klant. Ook zo asociaal. “Oh, ik wist niet dat jullie een halfuur geleden al gingen sluiten!” Nee, dat zei je de vorige vijf keer ook al.

Beeld: iStock