Ik probeerde voor 15 euro een kerstdiner voor 4 personen te koken en dit zette ik op tafel

Zeg je kerst, dan zeg je al snel eten. Voor veel mensen is het kerstdiner de manier om de feestdagen te vieren. Maar de kosten lopen dan al snel op als je de hele familie aan tafel hebt. Libelle’s Chanan probeerde daarom een kerstdiner te maken voor 4 personen voor slechts €15.

Rollades, kalkoen, carpaccio, zalm: je kunt het zo gek niet bedenken of het staat wel ergens op het kerstmenu. Maar lang niet iedereen kan tijdens de feestdagen zonder na te denken hun kar volgooien in de supermarkt. Gemiddeld wordt er €110 uitgegeven aan de kerstboodschappen, maar niet iedereen kan dat zomaar uitgeven. Daarom ging ik de challenge aan om voor €15 een kerstdiner van 3 gangen voor 4 personen te maken.

Menu

En dat was een pittige challenge. Al voor ik naar de supermarkt ging, stippelde ik helemaal uit wat ik kon maken voor 15 euro. Ik wist natuurlijk niet precies wat alles kost, maar met een schatting probeerde ik zo dicht mogelijk bij de 15 euro te komen. Uiteindelijk lukte het me om binnen het budget (oké een heel klein beetje meer) een leuk diner op tafel te zetten. Als voorgerecht stond er bruschetta op het menu, als hoofdgerecht kipfilet gevuld met pesto en mozzarella met parmaham en rozemarijnaardappeltjes uit de oven en als nagerecht appelbollen. En mijn gasten waren tevreden! In de video zie je hoe dat menu eruit zag.

Groenten

Dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar in de werkelijkheid was het echt wel moeilijker dan ik dacht. Zo kon ik niet alles kiezen wat ik wilde voor het menu en ben ik echt wel even bezig geweest om 3 lekkere gerechten te vinden die ook binnen het budget pasten. Ik moest keuzes maken. Zo wilde ik heel graag het hoofdgerecht met kipfilet serveren, maar daardoor kon ik geen groente serveren als bijgerecht. Maar gezond doen we na de feestdagen wel weer. En er zaten tomaatjes op de bruschetta. Dat probleem is dus redelijk goed te praten. Waar ik ook tegenaan liep is dat ik de drankjes niet mee kon rekenen binnen het budget. Dan was ik er echt niet uitgekomen. Wanneer je een diner wilt serveren mét drankjes zou je dus al snel 5 tot 10 euro meer kwijt zijn.

Eyeopener

Al met al blijkt het dus zo simpel nog niet te zijn om iets feestelijks op tafel te zetten met zo’n klein budget. Je moet over elke keuze 3 keer nadenken en dat maakt het toch iets minder leuk om een diner samen te stellen. Goed om bij stil te staan en misschien een eyeopener om tijdens de feestdagen iets extra’s te doen voor mensen die het minder breed hebben in je omgeving.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!