Deze 15 handige Facebook-functies ken je misschien nog niet

Hieperdepiep hoera! Facebook bestaat vandaag maar liefst 15 jaar. Om dat te vieren, heeft Facebook Nederland een leuk lijstje samengesteld met 15 handige functies op het sociale platform.

Ken jij ze allemaal?

Met meer dan 2 biljoen gebruikers wereldwijd is Facebook nog steeds het meest gebruikte social mediaplatform. Maar weet jij eigenlijk alles over het kanaal waar we dagelijks een groot deel van onze tijd besteden? Hier een lijstje met 15 handige functies waar je misschien nog nooit van gehoord hebt.

1. Groepen

Groepen op Facebook bestaan al een tijdje, maar wist je dat je ook heel handig groepen kunt ontdekken via de ‘Ontdek’-knop? Voor elke hobby, woonplaats en voor allerlei verschillende onderwerpen bestaan tegenwoordig aparte groepen. De meeste groepen hebben wel regels waar je je aan moet houden bij het plaatsen van berichten.

2. Donaties voor het goede doel

Wat tegenwoordig ook kan, is in actie komen voor het goede doel. Meer dan 20 miljoen gebruikers hebben al gedoneerd of zijn zelf in actie gekomen. Leuke tip: weet je niet wat je voor je verjaardag moet vragen? Veel mensen vragen nu via Facebook om donaties voor een goed doel voor hun verjaardag in plaats van cadeaus.

3. Evenementen

Deze functie ken je waarschijnlijk wel. Maar als je deze van dichterbij bekijkt, ontdek je allerlei leuke evenementen in je eigen omgeving.

4. Facebook Watch

Zin om samen een filmpje te kijken, maar is de afstand tussen jullie te groot om even bij elkaar op de bank te ploffen? Met Facebook Watch kun je samen video’s kijken. En dat terwijl je niet bij elkaar bent. Je kunt ook reacties plaatsen terwijl je kijkt. Deze verdwijnen weer nadat de video is afgelopen.

5. Aanbevelingen

Op zoek naar een leuk hotel in Valencia? Of een leuk restaurantje in Groningen? Schakel je vrienden in! Het werkt heel simpel: vraag om aanbevelingen in een post en laat vrienden reageren met hun beste ideeën en tips. De resultaten worden automatisch bewaard.

6. Stadsgidsen

In de mobiele app van Facebook vind je dit handige snufje, ideaal voor de echte avonturiers. Met de stadsgidsen heb je snel toegang tot de leukste plekken en evenementen in heel veel steden. Extra handig is dat je kunt zien waar je vrienden al zijn geweest.

7. Vacatures

Hard op zoek naar een (nieuwe) baan? Probeer het dan eens via de vacature-functie op Facebook. Je vindt er je lokale bakker, maar ook grotere bedrijven zoeken nieuwe collega’s op deze plek.

8. Vind Wifi

Door je 4G heen? Met ‘vind Wifi’ weet je precies waar de WIFI-hotspots zijn.

9. Dempen

Ben je al die kattenfilmpjes van je voormalige onderbuurvrouw zat? Als je een pauze nodig hebt, kun je tijdelijk de berichten van je vrienden dempen. Klik hiervoor op de drie puntjes rechtsboven

10. Herinneringen

Mooie herinneringen zijn altijd leuk, toch? De functie Herinneringen op Facebook laat zien op welke dagen je vrienden bent geworden of wanneer je iets samen hebt meegemaakt. Toch geen zin in? Je kunt deze herinneringen natuurlijk ook uitzetten.

11. Opgeslagen

Je hebt er vast wel eens last van: je bent iets tegengekomen op je tijdlijn, maar hebt geen idee meer waar je het bericht of die foto terug kunt vinden. Maar wist je dat je links, foto’s en video’s die je op Facebook hebt gevonden gewoon kunt bewaren?

12. Crisisreactie

Deze functie heb je hopelijk nooit nodig. Mocht je je in een gevaarlijke situatie of gebied bevinden (een aardbeving bijvoorbeeld), dan kun je aangeven dat je veilig bent. Zo weten je vrienden dat het goed met je gaat.

13. 3D-foto‘s

Met deze toffe functie kun je je eigen foto’s driedimensionaal kan bekijken. En je hebt er niet eens een speciale bril voor nodig!

14. Instellingen en Privacy

Dit klinkt misschien niet zo heel spannend. Toch kan het geen kwaad om hier eens een aandachtige blik op te werpen. Er zijn namelijk heel veel opties. Met wie deel je de inhoud op jouw pagina bijvoorbeeld? Welke meldingen wil je wel en niet krijgen?

15. Tweestapsverificatie

En dan last but not least de tweestapsverificatie. Dit is een extra beveiligingsfunctie die jouw profiel beschermt. Als iemand anders bijvoorbeeld probeert in te loggen op jouw account, krijg je hier een melding van.

Bron: De Issuemakers. Beeld: ANP.