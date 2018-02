Fans kunnen alvast beginnen met aftellen: de nieuwe emoji’s van 2018 zijn geïntroduceerd.

En het zijn er wel 157! Je moet alleen nog wel een beetje geduld hebben, want de nieuwe emoji’s komen pas in de tweede helft van 2018.

Op de site Emojipedia zijn alle 157 plaatjes te zien. Zo kun je dus binnenkort poppetjes met rood haar en kroeshaar versturen naar je vrienden op WhatsApp. Of juist mannen én vrouwen met een kaal hoofd.

Ook smileys die het koud én warm hebben worden gelanceerd, net als een verjaardagssmiley.

Daarnaast komen er een boel dieren bij. Wat dacht je van een lama, das, zwaan, mug, wasbeer, kreeft, kangoeroe, nijlpaard en zo kunnen we wel door blijven gaan.

🙌 🚨 The 2018 Emoji List 🚨 🙌

📝 157 new emojis

🆕 Redheads, bagel, lobster, softball and more

🗓 Coming to phones in the second half of 2018

🔗 https://t.co/0WsgcRC3qQ pic.twitter.com/Q2WugvHdZ3

— Emojipedia 📙 (@Emojipedia) 7 februari 2018