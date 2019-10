15x de leukste (huis)dieren van onze lezeressen

Op Facebook vroegen wij aan onze lezeressen naar de mooiste foto’s van hun (huis)dieren. Dat is niet zomaar, want op 4 oktober is het uiteraard dierendag. We stellen de leukste aan je voor:

Evelien stuurt een foto van haar 2 katten: Cairo en Luxor. “Het zijn echte knuffelkontjes”, vertelt ze.

Helma liet ons weten hoeveel haar hondje Boedah voor haar betekent. Reden om hem even in het zonnetje te zetten. “Sinds het overlijden van mijn man 20 juli, is hij nog alles wat ik heb. Hij begrijpt me gewoon, mijn heerlijke knuffelkont.”



“Parkiet Frankie hij is zo leuk kletst ook geweldig”, vertelt Lia.



Nanny laat ons ‘sexy’ Dixie zien.



Cathya en haar 3 naaktkatten: Zénoa, Jinx en Maylo.

Patricia heeft een bijzondere naam aan haar kat gegeven: G’woon Bob. “Hij liep als zwerver op straat met z’n 3 pootjes. Nu een fijn en warm thuis bij ons.”



Dit is Astrids “blije ei”, Amos. “Mijn grootste vriend!”



Wat een leukerd! Baukje stelt ons voor aan Binky.

Jose vertelt een mooi verhaal over haar Zoë. “Als pup van de straat gehaald in Bulgarije, ze was toen sterk vermagerd en heel bang. Opgevangen door een stichting en bij ons terecht gekomen. Inmiddels al 8 jaar een deel van ons gezin. En wat heeft ze veel liefde te geven, en dat geven we haar ook heel graag terug.” Mooi op deze dierendag!



Sci en Fi zijn de bijzondere huisdieren van Zantina.

“Dit is Perry. Wij hebben hem 2 jaar terug bij mensen weggehaald die hem verwaarloosden. Ik ben gek op hem, het is een enorme schat”, vertelt Martine.



Manda vindt dat haar Igor een ereplaatsje verdient. “Zeer waarschijnlijk de laatste dierendag voor onze vriend Igor… We weten dat we binnen niet al te lange tijd afscheid van hem moeten gaan nemen.”



Wilma stuurt deze foto van haar Boefje.



Cobie laat zien dat honden en katten ook heel goed samen kunnen. “Dit zijn onze 2 lieverds, Ronja onze hond en Guus onze poes. Ze kunnen het heel goed samen vinden!”, vertelt ze.



“Mijn 2 mooie ragdolls: Nola en Boris“, vertelt Lennie.

