Het voelt misschien als een normale zondag, maar de datum is deze keer wel heel speciaal. 2 februari 2020 (02-02-2020) is namelijk een zeldzame palindroomdag. Dit houdt in dat de datum omgedraaid precies hetzelfde is. En dat komt bijna nooit voor.

Een palindroom is een getallenreeks of woord dat exact hetzelfde is als je het van achter naar voren leest. Het komt van het Griekse ‘palin’ (opnieuw) en ‘dromos’ (door)lopen’. Woorden zoals meetsysteem en radar zijn palindromen, maar ook namen kunnen een palindroom zijn. Denk aan Otto, Reinier, Anna en Elle.

Zeldzaam

Deze zondag is extra speciaal omdat dit keer de datum een palindroom is. 02-02-2020 is omgekeerd exact hetzelfde. Het is zeldzaam dat de datum wereldwijd een palindroom is. Het verschilt namelijk nog wel eens per land of eerst de dag of eerst de maand wordt geschreven. Maar deze zondag maakt dat niet uit: in ieder land is de datum om te draaien.

909 jaar geleden

Zo’n palindroomdag komt bijna nooit voor. De laatste wereldwijde palindroomdag was op 11-11-1111, maar liefst 909 jaar geleden. De eerstvolgende laat hierna ook nog even op zich wachten. Over 101 jaar zal 12-12-2121 pas plaatsvinden. Daarna mogen we 1010 jaar wachten op weer een nieuwe palindroomdag op 03-03-3030.

Geluksdag

Deze keer is de palindroom dag nog eens extra speciaal. Deze 2 februari 2020 is namelijk de 33e dag van het jaar en we hebben nog precies 333 dagen te gaan. Omdat het dan ook zo’n speciale dag is, is deze zondag een populaire dag om op te trouwen. Velen geloven dat het geluk zou brengen.

Bron: HLN. Beeld: iStock.