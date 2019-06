Dít zijn tot nu toe de 20 populairste kattennamen van dit jaar

Felix, Simba, Tijgertje of Lapje: niet iedereen is altijd even origineel bij het kiezen van een naam voor de kat. Toch staan er in de top 10 van de populairste kattennamen van dit jaar best verrassende namen.

De Britse organisatie Cats Protection heeft de afgelopen tijd 34.000 katteneigenaren naar de naam van hun kat gevraagd en daarmee een lijstje opgezet met de 10 populairste kattennamen van dit moment.

Kleur

Voor de vrouwtjes zijn op dit moment de namen Poppy, Molly en Luna het populairst. Bij de mannetjes zijn dat de namen Oscar, Charlie en Alfie. Ook lijkt de kleur van de kat invloed te hebben op de keuze voor een naam. Zo krijgen veel grijze katten de naam Misty, veel Cyperse katten de naam Molly en veel witte katten de naam Casper.

Zo ziet de hele lijst eruit:

Vrouwtjes

1. Poppy

2. Molly

3. Luna

4. Bella

5. Daisy

6. Millie

7. Rosie

8. Tilly

9. Willow

10. Lily

Mannetjes

1. Oscar

2. Charlie

3. Alfie

4. Jasper

5. Milo

6. Leo

7. George

8. Merlin

9. Harry

10. Monty

Originele naam

Op zoek naar een originele naam? Archibald von Snugglemuffin, Broccoli, Couscous the puss puss, Lord Puddington and Miss Fizzy Whiskers werden ook genoemd, maar haalden het gek genoeg niet tot de top 10.

