Waarom 2018 een bijzonder feestelijk jaar wordt voor de Oranjes

2018 is voor de meeste leden van ons koninklijk huis een bijzonder kroonjaar. Veel van onze royals vieren in 2018 namelijk bijzondere verjaardagen, of mogen genieten van een huwelijksjubileum.

Jarig in januari

De feestelijkheden beginnen bij prinses Margriet, zij wordt volgende maand alweer 75 jaar. 2018 wordt ook bijzonder voor onze voormalige koningin Beatrix: zij mag eind januari 80 kaarsjes uitblazen. Wat een feest!

Vrolijk en 50

Voor onze eigen koning Willem-Alexander was 2017 een kroonjaar, toen hij zijn 50ste verjaardag uitgebreid vierde met onder meer een bijzonder diner in het Paleis op de Dam, maar in 2018 is het de beurt aan zijn neef prins Maurits en zijn schoonzus prinses Mabel. Ook zij worden Abraham en Sarah.

12,5 jaar getrouwd

En het rijtje is nog niet af. De slingers mogen ook van zolder gehaald worden voor de prinsen Floris en Pieter-Christiaan, die in 2018 hun koperen bruiloft vieren. De broers trouwden allebei in 2005 met hun grote liefdes, Aimée (Floris) en Anita (Pieter-Christiaan). Waar blijft de tijd?

Bron: Vorsten.nl. Beeld: ANP.