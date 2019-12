Romantisch: 2020 begint met een hoop vallende sterren

Na het vuurwerk tijdens de jaarwisseling kunnen we nog even naar de hemel blijven staren. Op 4 januari wordt namelijk een sterrenregen verwacht.

Op deze dag passeren de vallende sterren van de Boötiden de aarde. En dat betekent: sterrenregen. Volgens Weeronline is de piek van de sterrenregen zo scherp dat je echt alleen op 4 januari vallende sterren spot. Hoe groot de kans is dat je een vallende ster ziet, is nog lastig te zeggen. Er worden wat wolkenvelden, maar ook opklaringen verwacht.

65 meteoren

Je hebt de beste kans om de sterrenregen te spotten als je zaterdagochtend de wekker om 6:45 uur zet. Dan zijn er pak ‘em beet 65 meteoren per uur zichtbaar. Je spot de sterren als je naar het oosten kijkt. Zodra de zon opkomt, ben je eigenlijk al te laat. De sterren zijn dan een stuk lastiger te zien.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock