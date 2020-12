2020 was (gedeeld met 2014) het warmste jaar ooit in Nederland

Hoewel 2020 nog een aantal dagen telt, ziet het er naar uit dat 2020 (op een gedeelde plek met 2014) het warmste jaar ooit wordt. De gemiddelde temperatuur komt uit op 11,7 graden.

In de afgelopen dertig jaar was de gemiddelde jaartemperatuur 10,6 graden, zo meldt Weeronline.

Op maar liefst 225 dagen was het dit jaar warmer dan andere jaren op dat moment. Alleen in mei en juli was het wat kouder dan gemiddeld. Vooral in januari en februari lagen de temperaturen een stuk hoger, zo’n drie graden boven het langjarig gemiddelde.

Op 110 dagen in 2020 steeg het kwik naar 20 graden of meer. Normaal kent een jaar 93 warme dagen, dus dat is een flinke stijging. Vooral in augustus werd een serie van maar liefst 9 tropische dagen genoteerd. En op 12 dagen werd zelfs 30 graden of meer genoteerd, wat goed is voor een derde plaats sinds 1901.

Koud winterweer hebben we dit jaar nog nauwelijks meegemaakt. Tot matige vorst is het in De Bilt zelfs nog helemaal niet gekomen. De laatste keer dat het kouder dan -5 was, is bijna 700 dagen geleden: op 21 januari 2019. In totaal heeft het tot nu toe in De Bilt dit jaar op 27 dagen gevroren; normaalgesproken zijn dat er 53.

Witte kerst?

Het winterweer lijkt ook de rest van het jaar uit te blijven. De kans op een officiële witte Kerst is dan ook nihil. Hiervoor moet namelijk op beide dagen in De Bilt een gesloten sneeuwdek aanwezig zijn. De kans dat dit het geval is op Tweede Kerstdag is nog geen 5 procent, en op Eerste Kerstdag lijkt het zelfs helemaal uitgesloten.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock