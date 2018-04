Van 9 naar 22 graden: hoe kan het weer in een keer zó omslaan?

Het weerbericht voor dit weekend: 19 graden in het westen en 22 graden in het zuidoosten. Lente dus! Maar begin deze week liepen we met 9 graden nog in onze winterjas. Hoe kan het weer ineens zo omgeslagen zijn?

In een paar dagen tijd loopt de temperatuur op naar meer dan 10 graden warmer. Ze zeggen natuurlijk niet voor niets ‘niets zo veranderlijk als het weer’, maar er moet toch een verklaring zijn voor deze plotselinge verandering in het weer? Die is er inderdaad.

Wind

Volgens de Vlaamse weerman David Dehenauw komt dat doordat de wind letterlijk 180 graden gaat draaien. De wind komt de komende dagen uit het zuidoosten en brengt daarom warme lucht uit het zuiden mee. Dat komt vaker voor, dus er is geen reden voor paniek. De temperaturen kunnen in april flink verschillen. We hebben zelfs weleens aprildagen met zomerse temperaturen gehad. Het nadeel: dat werkt ook de andere kant op en het kan zelfs dus ook nog vriezen in april. Maar dit weekend pakt het gelukkig goed uit.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: ANP.

Stoor je je dit weekend aan het onkruid in de tuin? Met deze supertip kom je er zó vanaf: