Let op: geef in het ‘Opmerkingen’-veld aan welke prijs je wilt winnen. Als je hier niks invult, maak je helaas geen kans.

Prijs 1: 5x een gróót, zomers plaid van Zusss t.w.v. €49,95

Heerlijk plaid om deze zomer mee op uit te gaan. Neem ‘m mee als picknickkleed of voor een dagje strand zonder helemaal onder het zand te zitten. Natuurlijk kun je er ook lekker onder kruipen tijdens een zomeravond in je tuin of op je balkon! Het zomerse plaid is met 250x215cm lekker groot en superhandig voor zomerse uitstapjes. Het plaid is gemaakt van 100% katoen, wat ook nog eens fijn aanvoelt als je erop ligt. Aan beide uiteinden zijn kwastjes gemaakt voor een eigenwijze look. Het complete plaid is bedrukt met spikkels. Met een leren label kun je het plaid ophangen. zusss.nl

Prijs 2: 6x huisparfum van Maison Berger Paris t.w.v. € 39,95

Een vierkante vorm staat voor tijdloosheid. Maison Berger liet zich door deze geometrische vorm inspireren voor het nieuwste Lampe Berger model Ice Cube ‘Glaçon’. De afgeronde hoeken combineren moderniteit en zachtheid. De vormgeving is net zo verfrissend als een ijsklontje. Breng een originele touch in je interieur met deze collectie luchtreinigers. Want deze Ice Cube ziet er niet alleen mooi uit, zijn eigenschappen maken hem extra interessant. De omgevingslucht in de ruimte wordt gereinigd en er wordt een heerlijk huisparfum naar keuze afgegeven. Reinigen en parfumeren vanuit een mooi designobject in je interieur.

Prijs 3: 5x boek van het Liliane Fonds: Sempeta wil dokter worden…

Sempeta wil maar één ding worden… is een bijzonder prentenboekje over Sempeta, een 12-jarige jongen uit Kenia. Door zijn handicap was het voor hem lange tijd niet mogelijk om naar school te gaan. Hij is helaas niet de enige, want wereldwijd gaan 9 op de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Dat is onacceptabel want elk kind heeft recht op onderwijs en moet een eerlijke kans krijgen. Dankzij de hulp van het Liliane Fonds gaat Sempeta inmiddels wél naar school. En dat is maar goed ook want hij is zeer intelligent en talentvol. Sempeta wil later dokter worden zodat hij andere kinderen met een handicap kan helpen.

Bij een donatie aan het Liliane Fonds krijgen mensen nu gratis het luisterboekje of digitaal prentenboekje over deze bijzondere jongen. Wij mogen aan onze Libelle-lezers een uniek gedrukt exemplaar van het boekje cadeau geven. Sempeta wil maar één ding worden …, is ontwikkeld door Uitgeverij Rubinstein in de stijl van de Gouden Boekjes en is geschreven door Mark Haayema en geïllustreerd door Emanuel Wiemans.

Prijs 4: 5x Opa en oma invulboeken t.w.v. € 14,95 van Leukigheidjes.nl

In het Opa en oma invulboek van Leukigheidjes.nl kunnen opa en oma de leukste en mooiste avonturen opschrijven over hun kleinkind. Het wordt een boekje vol herinneringen dat je er later graag bij pakt om terug te lezen. Het Opa en oma invulboek bevat in totaal 106 pagina’s met genoeg ruimte om leuke verhaaltjes te schrijven over de dagen bij opa en oma thuis. Op elke pagina kan je 2 verhalen kwijt. Maar dat niet alleen; er is ook plek gemaakt om te schrijven over logeerpartijtjes, uitstapjes, foto’s, leuke vragen, mooie quotes, noem maar op!

Prijs 5: Lekker lezen pakket van Libelle

Een Lekker Lezen pakket met hierin de allerlaatste Bookazines. Waaronder de meeslepende roman Uit liefde, meneer Tuschinski over de verboden liefde van een bioscoopmagnaat door Tanya Commandeur. Maar ook een familieroman In je dromen ga je over 3 generaties Marokkaanse vrouwen geschreven door Inge van der Krabben. Én de hartverscheurende roman Het Duitse Meisje geschreven door Armando Lucas Correa.

Winnen

Vul onderstaand winformulier in om kans te maken op de prijzen. Je kunt het formulier invullen tot zondagavond 26 juli.

