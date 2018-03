Zien: deze 3 interieurtrends uit de jaren 50 zijn weer helemaal hip

De jaren 50 zijn weer helemaal terug te vinden in onze huiskamers en wij hóuden ervan. Je zult het misschien niet meteen denken, maar de windblokken, plastic stoelen en de vrolijke printbehangetjes passen perfect in het eigentijdse interieur.

In het kader van ‘retro is het nieuwe modern’ presenteren wij:

1. Windblokken

Deze blokken, die in de jaren 50 en 60 populair waren, kunnen ook nu weer als hippe tussenmuur gebruikt worden. In de blokken zijn vaak mooie vormen uitgesneden. Dat levert mooie schaduwen op als de zon op de windblokken schijnt. Leuk!

2. Plastic stoelen

Dat gekleurde plastic stoelen vrolijk in het interieur staan, mag duidelijk zijn. We zijn dan ook blij dat we de kleurrijke designstoelen weer in onze armen, eh, ons interieur mogen sluiten. In de jaren 50 dienden de stoelen vooral als fris accent bij een overvloed aan massief hout. Nu mogen ze met alle kleuren van de regenboog rondom de eettafel staan.

3. Print behangetjes

Ook behang met print is weer terug van weggeweest. We kennen de behangetjes natuurlijk nog van vroeger, toen alle kleuren en prints in het interieur nog kriskras door elkaar liepen. Anno 2018 mogen we weer lekker kek doen, maar probeer wel voor balans te zorgen. De ene muur levendig, de andere muur rustig.

