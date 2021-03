Met dit 30-daagse schoonmaakrooster is je huis altijd blinkend schoon

Ook altijd zo stinkend jaloers op mensen die een huis hebben dat altijd schoon en opgeruimd is? Met dit 30-daagse schoonmaakrooster ziet ook jouw huis er altijd netjes uit. Spoiler alert: je bent veel minder tijd kwijt dan je misschien verwacht.

Met dit rooster ben je slechts een paar minuten tot maximaal een half uur per dag kwijt.

Advertentie

Daar gaan we. In week één focus je jezelf een week lang op het opruimen van de woonkamer.

Dag 1: maak alle schoonmaakbenodigdheden klaar

Ook de bezem, stofzuiger, emmer en dweil hebben een schoonmaakbeurt nodig. Was de borstelharen van de bezem en de dweil met water en zeep. Spuit vervolgens de emmers uit en laat ze drogen in de zon. Maak daarna de stofzuiger schoon door de zak te legen en alle onderdelen af te doen met een desinfecterend doekje. Was alle microvezeldoekjes in warm water met één theelepel zacht wasmiddel en week tot slot de sponzen in 3/4 kopje bleekmiddel. Ook deze kun je aan de lucht laten drogen.

Dag 2: afstoffen in de woonkamer

Dan gaan we echt van start. Stof alles eens flink af in de woonkamer en verwijder eventuele spinnenwebben. Ga niet alleen met een plumeau over de kast, vensterbank en luxaflex, maar ook over de lampen en plinten.