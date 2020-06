Zwitserland doet oproep: wie heeft 3,5 kilo goud in de trein laten liggen?

Misschien heb je weleens een sjaal of een zonnebril laten liggen in de trein. Of nog erger: je mobiel of portemonnee? In Zwitserland heeft iemand iets van heel andere orde in de trein laten liggen: een aantal kilo goudstaven.

Ja, je leest het goed. Het gaat om 3,5 kilo aan goudstaven. Dit is bij elkaar zo’n 170.000 euro waard.

Advertentie

Spoorloos

De goudstaven werden vorig jaar oktober ontdekt in de trein die vanuit Sankt Gallen op weg was naar Luzerop. Tot op heden is de eigenaar van deze goudstaven nog niet gevonden. De autoriteiten van de Zwitserse stad Luzern zijn al een tijdje opzoek naar deze eigenaar, maar omdat die nog steeds niet gevonden is, doen ze nu een oproep in de media.