3FM kondigt grote verandering voor ‘Serious Request’ aan

Denk je aan Serious Request, dan denk je vast ook aan het ‘Glazen huis‘. In 2018 veranderde deze opzet in ‘The lifeline’, maar de grote samenwerking tussen 3FM en het Rode Kruis bleef zoals het was. Nu kondigt de zender aan dat deze samenwerking na 17 jaar stopgezet zal worden.

En hoe zal de opzet eruit zien naar aanleiding van de maatregelen? Één ding is in ieder geval zeker volgens de omroep: er komt hoe dan ook een 3FM Serious Request waarbij 24 uur per dag live radio en online content gemaakt wordt. Ze willen Nederland nog één editie motiveren om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Rode Kruis.

NPO 3FM en het Rode Kruis zullen zich daarbij inzetten voor de gevolgen van de coronapandemie. Hoe de actie er precies uit komt te zien, is afhankelijk van de maatregelen die op dat moment in Nederland gelden, maar het plan is dat de dj’s van Roermond naar Zwolle zullen lopen. “De gevolgen van de coronapandemie zullen waarschijnlijk nog lang voelbaar zijn en daarom zetten we ons ook de komende editie in voor dit urgente doel”, vertelt zendermanager Sharid Alles.

Aan de jarenlange samenwerking met het Rode Kruis komt dus na dit jaar een eind. “3FM heeft de afgelopen tijd in het teken gestaan van meerdere grote veranderingen”, aldus Alles. “We voelen de behoefte om verder te kijken dan een doel of thema dat gebonden is aan noodhulp zoals het Rode Kruis deze biedt, vandaar het besluit om deze editie een laatste keer samen te werken met het Rode Kruis. Een moeilijke beslissing, gezien de goede samenwerking en de hoge wederzijdse waardering.” In een persbericht zegt de zender dat het Rode Kruis hun keuze respecteert.

Glazen Huis & The lifeline

In 2004 startte de actie waarbij 3 dj’s werden opgesloten in het Glazen huis. 5 of 6 dagen lang draaiden ze 24 uur per dag muziek en leefden ze ondertussen op sapjes. De opbrengst ging ieder jaar naar het Rode Kruis, maar het bedrag liep ieder jaar meer terug. In 2018 veranderde de zender van concept. De dj’s liepen vanuit verschillende plaatsen in Nederland naar de eindbestemming terwijl ze langs acties liepen waarbij luisteraars geld ophaalden voor het goede doel.

Weet je nog, in 2016? Toen de ongeneeslijk zieke Tijn woensdag samen met zijn vader Gerrit aan de microfoon stond bij het Glazen Huis in Breda, had hij een doel van €100 voor ogen met zijn nagellak-actie. Maar hij verraste volk en vaderland met het uiteindelijke bedrag:

