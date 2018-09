3FM kondigt enorme verandering Serious Request aan

Voor veel mensen is het vaste prik op de koude dagen voor kerst: kijken hoe het de 3FM-dj’s vergaat in het Glazen Huis. Vanochtend maakte dj Sander Hoogendoorn bekend dat 3FM het dit jaar over een heel andere boeg gooit.

Geen Glazen Huis

Er komt dit jaar geen Glazen Huis meer. Concertzaal TivoliVredenburg in hartje Utrecht wordt het nieuwe hoofdkwartier. Daar gaat de zender radio maken en er zijn optredens, workshops en lezingen. Vanuit TivoliVredenburg moeten de dj’s ook opdrachten door het hele land uitvoeren die het publiek voor ze bedenkt. Wel blijft de zender zich inzetten voor het Rode Kruis.

Nog meer verandering

De locatie is niet de enige verandering. Zo zijn er dit jaar maar liefst drie thema’s waar de opbrengsten naartoe gaan: reanimeren in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlogen en conflicten. Welke dj’s gaan deelnemen aan de nieuwe inzamelingsacties is nog niet bekend.

Voorproefje

3FM deelde vanochtend alvast een voorproefje van de vernieuwde Serious Request: ‘De Lifeline’.

3FM Serious Request is dit jaar net effe anders… Er zijn dit jaar 3 doelen en er lopen 3 dj-teams het hele land door om JOUW actie in de spotlight te zetten! Dit is 3FM Serious Request: De Lifeline. Alle info check je via https://t.co/7RKcw5E7pj. #3FM #SR18 #DeLifeline pic.twitter.com/VgkzQuykR3 — 3FM Serious Request (@SeriousRequest) September 24, 2018

Kritiek

De opbrengst van het Glazen Huis liep de afgelopen jaren al flink terug. Ook kwam er steeds meer kritiek op de opzet van het programma. Met de zender gaat het de laatste jaren niet al te best: veel dj’s zijn naar andere zenders vertrokken en de luistercijfers dalen flink. Met deze vernieuwde opzet hoopt de zender het luisterende publiek meer dan ooit bij Serious Request te betrekken.

Bron & beeld: ANP.