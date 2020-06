3x signalen dat je hond knuffelen helemaal niet fijn vindt

Als je een hondenbezitter bent, weet je hoe gelukkig knuffelen met je viervoeter je maakt. Maar terwijl bij mensen het gelukshormoon oxytocine vrijkomt, vinden veel honden knuffelen helemaal niet zo’n feest…

Honden zijn dieren die van nature net zo rennen als een gazelle. Net als wolven, paarden, struisvogels en zelfs bepaalde spinnensoorten (ieks). Wanneer zo’n dier gestrest is, is de eerste reactie dan ook niet aanvallen, maar juist wegrennen.

Daarom vinden veel honden het niet zo’n succes wanneer je ze omarmt. Jouw knuffel dwarsboomt namelijk hun natuurlijke instinct. Als reactie maakt een hond het stresshormoon cortisol aan. Veel honden vallen dan ook aan omdat ze zich in een hoek gedreven voelen.

3 signalen

Misschien ligt dat bij jouw hond anders. Kan natuurlijk. Laat daarom een foto maken terwijl je je hond knuffelt zodat je nauwlettend naar zijn of haar reactie kunt kijken. Als je een van de volgende 3 signalen herkent, is dat knuffelen waarschijnlijk niet zo’n goed plan…

1. Likken

Tenzij je bacon op zak hebt, is een hond die zijn lippen likt een teken van stress. Andere stresssignalen zijn gapen en het optillen van één poot. Volgens hondentrainers doen honden dit om zichzelf te kalmeren.

2. De kop wegdraaien

Weet je nog, toen je als kind meteen je wang toedraaide wanneer je oom of oudtante met getuite lippen op je afkwam? Eigenlijk doet je hond ongeveer hetzelfde wanneer ‘ie zijn kop wegdraait. De meeste honden draaien hun kop ook weg als ze een andere hond ontmoeten. Voor viervoeters is elkaar direct in de ogen staren te intens. Met het wegdraaien van z’n kop geeft je hond eigenlijk aan dat je even rustig aan moet doen.

3. Oren naar beneden

Veel hondentrainers kijken als eerste naar de oren om te ontdekken of een hond de aandacht heeft. Oren die naar voren staan, zijn een teken van luisteren. Deze is lastiger te herkennen omdat honden nogal vaak hun oren naar beneden houden. Ze doen het vooral wanneer ze verdrietig, angstig of nerveus zijn. Let de volgende keer dat je vertrekt maar eens op de oren van je hond: grote kans dat die naar beneden wijzen.

Misschien is er bij jouw hond niks aan de hand en kunnen jullie onbekommerd blijven knuffelen. In het andere geval is het goed om alert op te zijn – zeker wanneer vreemden je hond omhelzen.

Bron: Medium. Beeld: iStock