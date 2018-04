4 dingen die we een tikkeltje te vaak schoonmaken in het huis

Sommige dingen maken te weinig schoon (geef het maar toe) en sommige dingen toch iets te vaak. Zonde, want die extra tijd van het huishouden zouden we héél goed kunnen besteden aan andere dingen.

Netflixen bijvoorbeeld. Of de Libelle lezen.

Gordijnen

Wist je dat gordijnen maar één keer per jaar gewassen hoeven te worden? Dus zeker niet elk seizoen (ja, echt). Toch liever wat vaker een opfrisbeurt dan één grondige wasbeurt per jaar? De meeste drogers bevatten een functie ‘alleen lucht’ waardoor de gordijnen toch even stofvrij worden gemaakt. Keukengordijntjes mogen daarentegen wel iets vaker in de wasmachine.

Kleding

Met een puber in huis zal het fenomeen vast niet onbekend zijn: die eeuwige bult kleding in de wasmand. Sommige kleding is zelfs soms maar een paar uurtjes gedragen. Of je gooit ze maar gewoon in de was omdat je niet weet wat nog tot de categorie vies behoort, en wat tot schoon. Onnodig, want het is natuurlijk verspilde energie. Stimuleer de kinderen (en oke… ook jezelf) om de niet gedragen kleding toch weer op te bergen. Kleine moeite, groot plezier.

Stoelhoezen

Een stoelhoes is hartstikke handig natuurlijk: je trekt hem over je stoel heen en gooit hem geregeld in de wasmachine. Toch is dit onnodig en hoef je hem maar één keer per seizoen te wassen.

Borden

Je zal het niet verwachten, maar het voorspoelen van alle vaat voor het in de vaatwasser wordt gezet, is eigenlijk niet nodig. Etensresten mogen eraf, maar overgebleven vuil mag gerust op de borden blijven. Het afwasmiddel zal zich anders niet hechten aan vuil en dus niet zijn doel bereiken. Levert ook nog eens wat waterbesparing op.

De achtergebleven klusjes maar eens gaan opknappen? Met deze box is alles binnen een mum van tijd weer schoon:

Dettol box €50,25 € 29,95 Bekijk hier

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: libelle.be. Beeld: iStock