4 manieren om een klemmende pot alsnog te openen

Soms kan het best lastig zijn om een pot open te krijgen omdat de deksel múúrvast zit. Hartstikke irritant natuurlijk. Maar met deze tips krijg je hem weer in een handomdraai open.

En nee, daar hebben we geen man voor nodig!

Verwarmen

Je krijgt de pot vaak niet open door het vacuüm en aangezien vacuüm wordt versterkt door kou is het vaak extra lastig om een pot die net uit de koelkast komt te openen. Door de deksel een paar seconden met een haardroger te verwarmen, hef je het vacuüm op. Als de pot een metalen deksel heeft, zal ‘ie zelfs gaan uitzetten. Hierdoor is het veel makkelijker om de pot te openen. Let wel op dat je je vingers niet verbrandt, want de deksel kan dan wel warm zijn natuurlijk.

Tikken

Door een paar keer op het deksel te tikken met een mes of ander bestek, krijg je hem ook vaak al open. Meestal zijn 2 tot 3 tikken genoeg. Pas wel op met deze methode, want je wil zowel de pot als het aanrecht natuurlijk niet kapotmaken.

Grip

Wanneer de een pot klemt, heb je vaak meer grip nodig om de pot te kunnen openen. Dit kun je doen door een doek vochtig te maken, wasverzachterdoekje of rubberen handschoenen te dragen.Werkt dit niet? Dan kun je ook een elastiek om de deksel doen om meer grip te krijgen.

Ducttape

Mocht dat allemaal niet werken, kun je ook altijd nog aan de slag gaan met wat ducttape. Scheur een stuk tape van ongeveer 10 centimeter af en plak de tape ongeveer driekwart rondom de rand van de deksel en laat een paar centimeter van de pot vrij. Door nu het uiteinde van de tap met 1 hand vast te pakken en met je andere hand de pot vast te houden, krijg je de deksel zo van de pot. Ideaal!

Hoe het precies werkt zie je in de video hieronder:

Bron: PureWow, Wikihow. Beeld: iStock