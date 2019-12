December is dé maand om zonder schuldgevoel even lekker los te mogen gaan met eten. De schappen in de supermarkt liggen weer vol met lekkernijen, wat het haast onmogelijk maakt je in te houden. Toch kun je maar beter slim inkopen deze maand…

We gooien namelijk met z’n allen ruim 124 miljoen euro aan eten weg in december!

Kliko’s vol

Dat is niet alleen jammer voor de portemonnee, het is ook nog eens enorm zonde van al dat lekkere eten. Zeker als je bedenkt dat mensen in andere werelddelen kampen met voedseltekorten. Om alle feestvreugde daarom niet om te laten slaan in kliko’s vol etensresten, hebben wij een aantal tips voor je op een rijtje gezet.

1. Slim shoppen

Het tegengaan van voedselverspilling begint al bij het inkopen. Wist je namelijk dat er producten te koop zijn die gemaakt zijn van eten dat anders weg gegooid zou worden? Zo heeft het merk Sunt bananenbrood, dat gemaakt is van overgebleven bananen die anders weg zouden worden gegooid. In plaats daarvan is het verwerkt in een heerlijke zoete bananenbrood die perfect smaakt als ontbijt of tussendoortje. Gezond én verspillingsvrij. Meer merken zetten deze trend voort. Zo is er ketchup van overgebleven tomaten verkrijgbaar of soepen van ‘lelijke groente’ die niet verkocht kunnen worden. Hiermee help je verspilling dus al een beetje tegen te gaan.

2. Afwegen

Het klinkt voor de hand liggend, maar als je dan eenmaal aan de slag gaat in de keuken is het belangrijk om niet te veel te maken. Uit gemakzucht vergeten we vaak hoeveelheden af te wegen. Vaak resulteert dat in een overvloed aan eten dat nooit op komt. Bespaar dus geld en eten door simpelweg de juiste hoeveelheden te gebruiken.

3. Invriezen

Als het dan toch net te veel was, stop het dan in de vriezer. Hier blijft eten tot wel 3 maanden goed en kun je het zo uit het vriesvak halen als je eens een drukke of juist luie dag hebt. En hé, wie wil er nou niet nog even nagenieten van het kerstdiner als de feestvreugde al lang en breed achter de rug is.

4. Kliekjesdag

Voor wie na 1e en 2e Kerstdag nog geen genoeg heeft van al het lekkers: plak er gewoon een 3e Kerstdag achteraan en geniet nog even na van de overgebleven maatijden. Libelle’s Chanan weet wel raad met al die kliekjes!

Om meer te leren over wat je kunt doen om voedselverspilling tegen te gaan, kun je kijken op de website van Sunt.

Bron: Sunt. Beeld: iStock.