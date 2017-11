4 x boekverfilmingen die je gezien moet hebben

Heerlijk, het regent. Nu hoeven we geen excuus te verzinnen om op de bank een film of serie te kijken. Ook zin in zo’n niks-moeten-dag? Check dan dit fijne lijstje met must see boekverfilmingen.

Still Alice (2014)

‘Still Alice’ vertelt het aangrijpende verhaal over Alice (Julianne Moore), een vrouw van middelbare leeftijd, gelukkig getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen. Als bij haar de ziekte van Alzheimer wordt geconstateerd, raakt ze langzaam de grip op haar leven kwijt. De film, gebaseerd op het boek ‘Still Alice’ van Lisa Genova, werd bekroond met maar liefst tien filmprijzen.

The Notebook (2004)

Wanneer Noah Calhoun (Ryan Gosling) hopeloos verliefd wordt op Allie (Rachel McAdams) is er geen houden meer aan tussen de twee. Hij neemt Allie mee naar een verlaten huis dat hij voor hen samen wil kopen. Allies ouders besluit echter dat de liefde geen stand mag houden. Noah vertrekt voor de Tweede Wereldoorloog naar het front. Als hij terugkeert, stopt hij al zijn energie in de restauratie van het verlaten huis. Allie is inmiddels verloofd met een rijke advocaat, maar kan Noah maar niet vergeten. Komen ze ooit weer samen?

Forrest Gump (1994)

Een klassieker, dit grappige, romantische en meeslepende verhaal met Tom Hanks in de hoofdrol. Forrest Gump is op het eerste gezicht een wat slome, naïeve jongen, maar wanneer hij beetje bij beetje meeneemt in zijn wereld zou je willen dat je hem in het echte leven had gekend.

Kijktip: The Long Road Home (2017)

Deze dramaserie moet nog worden uitgezonden, maar is nu al een aanrader. Volg het waargebeurde verhaal over de oorlog in Irak, de genadeloze hinderlaag waar een divisie Amerikaanse soldaten in 2004 onverwacht in terechtkomt en de hel waar het thuisfront op dat moment doorheen moet. ‘The Long Road Home’ is een nieuwe dramaserie op National Geographic. Het is gebaseerd op waargebeurde feiten uit het gelijknamige boek van Martha Raddatz. Bekijk de eerste, dubbele aflevering van ‘The Long Road Home’ op zondag 5 november om 21.30 uur.