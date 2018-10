5 dingen waar je droogshampoo nog meer voor kunt gebruiken

Droogshampoo is dé ideale uitvinding voor als je snel vet haar krijgt of om meer in volume in je coupe te krijgen. Maar wist je dat je droogshampoo ook voor deze vijf verrassende dingen kunt gebruiken?

Vlekken verwijderen

Droogshampoo is gemaakt om je vette lokken te bestrijden. Dus mocht je vet op je kleding morsen, kun je dit middeltje óók gebruiken. Droogshampoo onttrekt namelijk vet. Pas wel goed op dat je alleen transparante spray gebruikt en geen gekleurde versie. Spray een beetje op de vieze plek, stop het vervolgens in het wasmachine of doe een handwasje. Et voìla, de vlek is weg.

Kapper uitstellen

Ondanks onze uitgroei, stellen we onze kappersafspraak allemaal wel een keer uit. Gelukkig hebben we droogshampoo om je uitgroei mee te verbergen. Droogshampoo bestaat in allerlei kleuren, dus er is vast een spray in de kleur van jouw haar. Spray een paar keer voor een snelle opfrisbeurt.

Mooi in model

Als je je haar hebt opgestoken, doe je er normaal gesproken nog wat haarlak op zodat alles mooi blijft zitten, maar wist je dat je dat met droogshampoo niet meer nodig hebt? Droogshampoo zorgt ervoor dat je haar wat stugger wordt, zodat het ook opgestoken mooi in model blijft. Bovendien glijden de schuifspeldjes dankzij de droogshampoo niet meer zo snel uit je haar.

Geen stinkende schoenen

Droogshampoo heeft meestal een lekker luchtje, dus deze spray is ook ideaal om nare geurtjes in bijvoorbeeld je sneakers of sportschoenen te krijgen. Spray een klein beetje in je stinkende schoenen, laat het een nachtje intrekken en de volgende ochtend ruiken ze weer fris en fruitig.

Zweethandjes

Als je last hebt van zweethanden, kan dat erg irritant zijn. Helemaal als je tijdens een gesprek iemand een hand moet geven. Gelukkig is er een eenvoudige manier om je handen droog te krijgen. Droogshampoo trekt de oliën uit het zweet, waardoor je handen tijdelijk droog blijven. In de video hieronder kun je zien hoe het precies werkt. Bij diverse drogisterijen verkopen ze miniverpakkingen die altijd in je tas mee kan nemen. Handig!

Bron: Harper’s Bazaar. Beeld: iStock