5 documentaires door en over vrouwen die je gezien moet hebben

Tegenwoordig zijn er steeds meer fictieve series te vinden met vrouwelijke hoofdrolspelers. Er zijn ook genoeg interessante documentaires gemaakt door vrouwen, over vrouwen. Superguide komt, ter ere van Internationale Vrouwendag op 8 maart, met vijf documentaires die je gezien moet hebben.

Gelijkheid, seksisme en diversiteit zijn onderwerpen die anno 2021 sterker naar voren komen dan ooit. Vrouwen als Jane Fonda (83) zetten zich echter al jaren in voor gelijkheid en vrouwenrechten. Vandaar dat zij ook geïnterviewd wordt voor de documentaire Feminists: What Were They Thinking?

Advertentie

Abortus

Fotograaf Cynthia MacAdams (81) kwam in 1977 met een fotoboek over vrouwen die het feminisme omarmen. Dit boek is dan ook de rode draad voor de documentaire waar Jane Fonda in voorkomt. Naast haar zie je onder anderen generatiegenote en actrice Lily Tomlin (81 en van o.a. Grace and Frankie) en generatiegenote en zangeres Michelle Phillips (76 en van The Mamas & the Papas). Maar in de docu worden ook door andere vrouwen vragen beantwoord over afkomst, moederschap, abortus en identiteit.

Deze documentaire bekijk je via Netflix.

Cultuurverschillen

Waar interview je 2000 vrouwen uit 50 verschillende landen over? Wilskracht om de wereld te veranderen en hoe het is om in hun land vrouw te zijn. Met WOMAN proberen fotograaf Yann Arthus-Bertrand (74) en Anastasia Mikova (39) een beeld te schetsen van cultuurverschillen maar er wordt ook aandacht besteed aan datgene wat vrouwen juist met elkaar verbindt.

Deze documentaire bekijk je via Amazon Prime Video.

Topposities

Dat er nog niet veel vrouwen zijn die in de top van het bedrijfsleven zitten, is geen geheim. De documentaire Miss Representation gaat over hoe de media bijdragen aan het gebrek van vrouwen in topposities. Jongere vrouwen hebben volgens de documentairemakers positieve rolmodellen nodig, maar de media hebben die nog niet gegeven.

Deze documentaire bekijk je via de gelijknamige website.

Vandalisme

Audrie en Daisy zijn twee Amerikaanse scholieren die beiden seksueel misbruikt zijn. Beide vrouwen waren destijds 15 en 14 jaar oud en kregen te maken met zaken als cyberbullying en vandalisme. Niet alleen Audrie en Daisy hadden er last van, ook hun familieleden werden hierin meegenomen. De mensen om hen heen noemen de vrouwen leugenaars en de sheriff vindt ze even schuldig als de jongens die hen hebben misbruikt.

Deze documentaire bekijk je via Netflix.

Menstruatie

Wie ongesteld is, koopt ‘gewoon’ even menstruatieproducten. Helaas is dit niet overal zo vanzelfsprekend. Waar je in Westerse landen al veel vrouwen tegenkomt die het zich financieel niet kunnen veroorloven, heb je in India te maken met hygiënische problemen. In de documentaire Period. End of sentence volg je vrouwen die leren zelf maandverband te maken met behulp van een machine. Nóg mooier om te zien, is dat er een heuse maandverband-revolutie volgt waardoor het taboe rondom menstruatie doorbroken wordt.

Deze documentaire bekijk je via Netflix.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Beeld: Getty Images.