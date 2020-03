Bankhangen en kennis opdoen? Deze 5 documentaires wil je zien

Nu we allemaal noodgedwongen thuiszitten, kun je maar beter iets nuttigs opzetten. Deze 5 documentaires wil je gezien hebben. Wedden dat er eentje tussen zit die je nog niet hebt gezien?

In 2018 kwam de 6-delige documentaireserie Wild wild country uit op Netflix. De documentaire gaat over sekteleider Bhagwan Sri Rajneesh, ook wel bekend als Osho. De Indiase goeroe reisde in 1981 naar de Amerikaanse staat Oregon en stichtte daar zijn eigen stad samen met zijn duizenden volgelingen. Het doel? Amerika omtoveren tot een spirituele utopie.

Amy (Videoland)

“They tried to make me go to rehab. But I said, no, no, no.” Wie kent de Britse Amy Winehouse niet? De zangeres overleed in 2011, maar haar liedjes worden tot op de dag van vandaag volop gedraaid. Amy kwam in 2015 uit en vertelt het unieke levensverhaal van de zangeres. De documentaire won verschillende awards, waaronder een Oscar voor de beste documentaire.

Donal’s Asian baking adventure (Videoland)

Fan van Heel Holland bakt? Dan is Donal’s Asian baking adventure ook iets voor jou. De Ierse chef-kok Donal Skehan reist door Azië om de smaken en geheimen van de oosterse manier van bakken te verkennen. Hij gaat langs eetkraampjes, bakkerijen en sterrenrestaurants. Zijn avontuur deelt hij in de 10-delige serie. Extra fijn: gedurende de serie deelt Donal 20 recepten. Kun je mooi zelf aan de slag.

Turn! (NPO)

Een ‘gouwe ouwe’ van Nederlandse bodem. In 2019 had iedereen het over de spraakmakende documentaire Turn! De documentaire vertelt het verhaal van ouders van wie de kinderen op hoog niveau turnen. Is de hoge prijs die de kinderen betalen voor een plek op het podium het allemaal waard? En moet je koste wat het kost talenten ontwikkelen? Bekijk de documentaire terug in de NPO-app en oordeel zelf.

Disney’s fairy tale weddings (Disney+)

Op Dinsey+ staan niet alleen Disneyfilms, maar ook een hoop leuke documentaires. Met Disney fairy tale weddings kun je meegenieten van magische bruiloften op Disneybestemmingen. Een typische Amerikaanse documentaire voor iedereen die droomt van een assepoesterkoets of Disneyland afhuren. Kortom, een documentaire waarbij je even je verstand op 0 kunt zetten.

Beeld: iStock