Bijzonder: 5 mooie initiatieven van grote merken tijdens de coronacrisis

Tijdens de coronacrisis slaan veel mensen en bedrijven de handen ineen. Iedereen probeert een steentje bij te dragen aan het verslaan van het virus en het ondersteunen van de zorg. Zo ook deze grote merken.

Cadeauwebshop Greetz komt met een speciale actie om zorgverleners te bedanken. Iedere dag stellen zij maar liefst 5000 kaarten ter beschikking, die gratis verstuurd kunnen worden naar iemand die werkzaam is in de zorg. Teksten zoals ‘niet alle superhelden dragen capes’ of ‘de wereld is blij met een hulpverlener als jij’ sieren de kaarten. Met de code ‘Trots’ verstuur je de kaart gratis en kun jij een hulpverlener in jouw omgeving bedanken in deze heftige tijd.

Ook H&M draagt een steentje bij tijdens de coronacrisis. Zo kwam er dinsdag een bericht op Facebook waarin H&M meldde dat er onderzoek is gedaan naar hoe zij het beste kunnen helpen om de wereldwijde verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “We zetten onze productieketen om in beschermende kleding, mondkapjes en handschoenen voor ziekenhuizen en zorgpersoneel te maken.” En aangezien er grote tekorten zijn op het gebied van beschermingsmaterialen in de zorg, is dat goed nieuws.

3. Gucci, Balenciaga en Saint Laurent

De ateliers van deze 3 grote modemerken worden momenteel gereed gemaakt voor de productie van mondkapjes. Het productieproces en de materialen moeten nog goedgekeurd worden door de autoriteiten. Maar zodra er groen licht is gegeven, zullen ook deze merken zich storten op de productie van beschermende materialen.

4. LVHM en L’oréal

LVHM klinkt misschien niet zo heel bekend, maar dit bedrijf is de eigenaar van grote modehuizen zoals Louis Vuitton, Dior en Givenchy. Deze 3 merken brengen allemaal parfums uit. Maar LVHM heeft nu laten weten de productie hiervan tijdelijk stop te zetten. In plaats daarvan worden de fabrieken gebruikt om desinfecterende handgels te maken die gedoneerd worden aan Franse ziekenhuizen. Ook L’oréal is begonnen met de productie van desinfecterende handgel.

5. Prada

Het Italiaanse Prada bevindt zich in het centrum van de coronacrisis. Het modehuis is gevestigd op de plek in Italië die het hardst getroffen is door het virus. Om te helpen tijdens deze moeilijke tijden, gaat het bedrijf 2 nieuwe Intensive Care units financieren in 3 ziekenhuizen in Milaan. Zo zijn er straks meer plekken waar coronapatiënten behandeld kunnen worden.

Bron: Glamour. Beeld: iStock.