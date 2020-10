Dit zijn de 5 mooiste plekken voor een herfstwandeling

Buiten is het grauw, grijs en regenachtig. Maar laat dat je niet tegenhouden om een lekkere herfstwandeling te maken! Regenlaarzen aan, capuchon op en gaan. En híer kun je dan het beste heen gaan voor een mooie herfstwandeling.

Dit wandelgebied is een combinatie van stuifzandvlakte, bomen en heidegebied. Een prachtige combinatie van natuur die je blijft verbazen. Deze plek, die ook wel de Brabantse Sahara wordt genoemd, is een enorm droog gebied. ’s Zomers wordt het hier behoorlijk heet, terwijl het ’s nachts wel 40 graden kouder kan worden. Maar in deze tijd van het jaar is de temperatuur er perfect en is het de ideale plek voor een herfstwandeling. Wat extra leuk is: in dit natuurgebied ben je niet verplicht om op de paden te blijven. Zo kun je vrij rondstruinen.

Dit natuurgebied heeft zijn naam te danken aan de talloze beekjes die erdoorheen stromen. Van bovenaf gezien vormen deze namelijk de letter A. Hier kun je een heerlijke wandeling maken tussen grasland en water. Zo krijg je ook nog eens een stukje historie mee.

Utrechtse Heuvelrug (Utrecht)

Met ruim 6.000 hectare aan grondgebied is de Utrechtse Heuvelrug de ideale locatie om je in de natuur te wanen. Er is voor ieder wat wils. Een wandeling door de heide, door bebost gebied of ga langs bij de kastelen die hier te vinden zijn. Ook fietsen is hier trouwens een aanrader, zo zie je het meest van dit gebied in één keer.

Veluwezoom (Gelderland)

Dit is een goede locatie om naast uitgestrekte velden en bossen nog iets meer te zien tijdens je herfstwandeling. Zo kun je lopen langs landgoed Heuven waar je kunt genieten van uitzichten op het prachtige ‘Grote huis’. Ook is het leuk om onderweg even naar de schapen te kijken bij de schaapskooi. Waar het gebied vooral bekend om staat, is het uitkijkpunt de Posbank. Hier is het uitzicht over de heide prachtig.

De Hors (Texel)

Voor wie er een echt uitstapje van wil maken: de Waddeneilanden bieden genoeg wandelplezier! Naast een rondje wadlopen is namelijk ook de Hors op Texel een prachtig duingebied dat een bezoekje waard is. In dit gebied, dat ook wel ‘woestijn aan zee’ wordt genoemd, ontstaan jonge duintjes waardoor een prachtig uitzicht ontstaat. Het is wel even flink stappen door het zand: een prima work-out!

Wandelkriebels gekregen? Trek je stoute schoenen aan en ga op pad. En extra leuk: je verbrandt met zo’n herfstwandeling 200 tot wel 600 calorieën per uur. Wat houdt je nog tegen?

