5 razend spannende series die je in één keer wilt afkijken

Trek je huispak aan, pak een kop thee en kruip onder een dekentje op de bank. Het is tijd om een avond te genieten van een goede serie en éven je zinnen te verzetten. Met deze spannende Netflix-series kun je waarschijnlijk niet stoppen met kijken.

Advertentie

1. The missing

Hou je van misdaadseries met bizarre wendingen en puzzelstukjes die elke aflevering steeds meer op hun plek vallen? Dan is The missing iets voor jou. Seizoen 1 gaat over Tony en Emily Hughes die met hun zoontje Oliver op vakantie zijn naar Frankrijk. Onderweg krijgt het gezin autopech en moeten ze stoppen. Als Tony en zijn zoontje diezelfde avond naar een WK-wedstrijd kijken, raakt Oliver spoorloos in de menigte van feestende mensen. Het onderzoek van de politie loopt al heel snel vast en de ouders beginnen door te draaien. De serie bestaat uit 2 seizoenen van 8 afleveringen.

2. The bridge

The bridge is een Deens-Zweedse detectiveserie waarin beide talen worden gesproken.

Het eerste seizoen begint met een vreemde gebeurtenis op de Oresundbrug, de brug die Kopenhagen en Malmö met elkaar verbindt. Een dode vrouw wordt exact op het midden van de brug vermoord aangetroffen. Ze ligt half in Zweden en half in Denemarken. Hierdoor moeten de politiekorpsen van beide landen de zaak onderzoeken. 2 tegenpolen komen nu samen om de bizarre zaak op te lossen. De serie bestaat uit 4 seizoenen van 10 afleveringen.

3. Le chalet

Le chalet is een bloedstollend spannende Franse serie.

In 1997 trok een schrijver met zijn gezin naar een dorpje in de Franse Alpen. Echt gezellig was het daar niet, er waren spanningen met de mensen uit het dorp. Opeens besloot de familie weg te gaan, zonder een spoor achter te laten. In 2017 gaat een jongen met zijn vrienden naar zijn dorp van herkomst, precies hetzelfde dorp als de schrijver. Mobieltjes en het internet doen het niet, de toegangsweg is kapot, de vrienden bevinden zich opeens in een isolement daar. En dan komt opeens het moment van verschrikkelijke wraak. De serie bestaat uit 6 afleveringen.

4. Unbelievable

De Netflix-serie Unbelievable vertelt het verhaal van de 18-jarige Marie Adler. De jonge vrouw meldt zich bij de politie, omdat ze is verkracht door een gemaskerde indringer in haar huis. Na haar aangifte wordt haar verhaal in twijfel getrokken en is de politie sceptisch over haar verhaal. Zo zouden sommige zaken niet kloppen en wordt er geen DNA gevonden. De serie bestaat uit 8 afleveringen maar krijgt mogelijk nog een vervolg.

5. Marcella

Marcella is rechercheur, maar zit al een tijdje thuis. Ze heeft een trauma achter de rug, waarover langzaam steeds meer bekend wordt. Toch wordt ze teruggevraagd, omdat er een zaak uit het verleden is opgedoken. De zogenaamde Grove Park Murders, maar zat de dader daarvan niet al achter slot en grendel? Ondertussen duikt er ook een nieuwe zaak op. Die verwikkelt zich al snel met het privéleven van Marcella. Haar man heeft haar verlaten en heeft al een nieuwe vriendin. Die vriendin wordt dood aangetroffen en Marcella vreest al snel het ergste. De ochtend na de moord vindt ze zichzelf terug in een koud bad, terwijl ze onder het bloed en de modder zit. Op een bepaalde manier staat ze in verband met de moord, maar hoe? De serie bestaat uit 2 seizoenen van 8 afleveringen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock