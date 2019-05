5 redenen waarom je nu écht naar de musical 'The Lion King' moet gaan

Heb je de musical The Lion King nog niet gezien, maar wil je dit wel graag? Dan heb je nog maar 10 weken de tijd. Libelle mag speciaal aan jou fikse korting geven op een aantal geselecteerde voorstellingen. Dus mis deze kans niet!

De musical over het welbekende leeuwenwelpje Simba is een groots spektakel. Maar wanneer je nog niet voor ogen hebt wat je ervan kunt verwachten, kun je hieronder lezen wat The Lion King zo speciaal maakt.

1. Prachtige kostuums

Op de kostuums en het decor is niet bezuinigd. Integendeel, er is flink uitgepakt. De outfits zijn dan ook indrukwekkend en bijzonder kleurrijk om te zien.

2. Afrika in Nederland

Wanneer je in de theaterzaal zit, waan je je eventjes in Afrika. De sfeer, de kostuums, de muziek en de kleuren op het toneel, maken dat je even helemaal vergeet dat je gewoon in ons Kikkerlandje bent.

3. Herkenning

Als kind heb je de film waarschijnlijk heel vaak gezien, dus wanneer je naar The Lion King de musical gaat zal het een feest van herkenning voor je zijn. Voor zowel jong als oud is het daarom een geweldige musical, want je kunt lekker meezingen met alle nummers. Ook geinig: er is een kort fragment van een liedje uit De Luizenmoeder in de musical verwerkt.

4. Overal sensatie

The Lion King vindt niet alleen op het podium plaats. Tijdens de voorstelling word je verrast met allerlei bijzondere dingen die om je heen gebeuren. Gewoon, in de zaal. Dat maakt het een ervaring die je niet snel zult vergeten.

5. Grappig

In de film zijn het zwijn Timon en de meerkat Pumbaa ontzettend grappig. Kun je je het nog herinneren? Reken maar dat je bij de musical ook de tranen over je wangen hebt lopen van het lachen, want het duo is op toneel net zo grappig als in de film.

Hieronder kun je jouw ticket mét 30 procent korting scoren. Het is op geselecteerde voorstellingen geldig, dus mis deze buitenkans niet!

